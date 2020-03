Wir von MeinMMO wollten mit euch zusammen herausfinden, welche die beliebtesten Waffen in Fortnite sind. Die Ergebnisse zeigen, dass eure Lieblings-Waffe die ist, die von Profis so gehasst wird.

Das war die Umfrage: Wir hatten euch in einer Umfrage gefragt, welche Waffen ihr am liebsten in Season 2 spielt und euch eure Lieblingswaffen auswählen lassen.

Die Umfrage endete am 20. März. Es haben 789 Leser daran teilgenommen.

Jeder von euch durfte bis zu 3 verschiedene Waffen auswählen.

So habt ihr abgestimmt

Hier seht ihr, welche Waffen auf den Plätzen 10-4 gelandet sind:

Platz 10: Schallgedämpfte Sniper: 2%

Platz 9: TNTina’s Boom-Bogen: 3%

Platz 8: Burst-Sturmgewehr: 3%

Platz 7: Sturmgewehr: 4%

Platz 6: Brutus Mini-Gun: 5%

Platz 5: Pumpgun: 9%

Platz 4: Midas Trommelgewehr: 10%

Das sind eure Top 3

Schauen wir uns mal eure 4 Lieblingswaffen genauer an, die ihr gewählt habt. 2 Waffen teilen sich sogar den 3. Platz.

Platz 3: Gleich 2 Scar-Sturmgewehre

Auf dem 3. Platz landeten gleich 2 Scars mit 11% der Stimmen. Da hätten wir ein mal das normale Scar-Sturmgewehr, so wie wir es kennen und ein mal die mythische Version davon.

Die Scar ist schon lange im Spiel und zählt als eine der besten Waffen in Fortnite. Kein Wunder also, dass ihr besonders gern mit dieser Waffe spielt.

Doch ihr mögt auch die neue, mythische Version: Skyes’s Scar-Sturmgewehr. Diese findet man aber nur bei dem Mini-Boss Skye und es gibt nur eine davon in einer Runde.

Fortnite bringt 5 neue mythische Waffen, 2 sind brutal stark – So holt ihr sie

Platz 2: Die Schrotflinte

Auf Platz 2 mit 12% der Stimmen landete die gute, alte Schrotflinte. Besonders für den Nahkampf geeignet, da sie auf Distanz wenig bis keinen Schaden macht.

Fortnite bringt schon die 5. Schrotflinte und alle so: Echt jetzt?

Der Vorteil bei der Schrotflinte ist, dass man 8 Schüsse hintereinander abfeuern kann, was sie von der Pumpgun unterscheidet. Zwar macht sie weniger Schaden, doch man kann schneller kontern, falls man seinen Schuss verfehlt hat.

Die Schrotflinte ist eure beliebteste Nahkampf-Waffe und ihr würdet sie wohl für eine Pumpgun eintauschen.

Platz 1: Die Heavy-Sniper, die von Profis gehasst wird

Auf dem ersten Platz haben wir eine Waffe, die sehr umstritten ist. Spieler hatten sich für das schwere Scharfschützengewehr einen Nerf gewünscht oder das sie aus dem Spiel verschwindet.

Doch ihr scheint gern mit dieser Waffe zu spielen und habt deshalb fleißig für sie gestimmt. 15% von euch spielen am liebsten mit einem schweren Scharfschützengewehr.

Das schwere Scharfschützengewehr

Diese Waffen nehmt ihr nur, wenn es keine Alternative gibt

Die folgenden 9 Waffen haben ziemlich schlecht abgeschnitten und wurden nur von wenigen gewählt. Sei es, weil sie schlecht sind und ihre Nachteile haben oder weil ihr bessere Alternativen kennt. Diese Waffen werden nur genommen, wenn es keine bessere Wahl gibt:

Schweres Sturmgewehr: 2%

Mini-Gun: 2%

Raketenwerfer: 2%

Meowscles Schweres Sturmgewehr: 2%

Maschinenpistole: 2%

Schallgedämpfte Maschinenpistole: 1%

„Rapid-Fire“-SMG: 1%

Pistole: 1%

Schallgedämpfte Pistole: 1%

Seid ihr erstaunt über diese Ergebnisse oder hattet ihr genau für diese Waffen gestimmt? Den ersten Platz hätten wir auf jeden Fall nicht erwartet.

Das sind übrigens die beliebtesten Waffen, wenn es ernst wird: