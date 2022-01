Viele Fans und Spieler etwaiger Konsolen und PC-Titel wie Fortnite, schauen ihren Lieblingsstreamern beim Zocken zu. Einige davon sind im E-Sport tätig und zocken mit so einer miserablen Grafik, dass sich manche die Frage stellen, wieso überhaupt?

Was ist mit „schlechter Grafik“ gemeint? Im E-Sport haben die Video-Einstellungen einen hohen Stellenwert. Ohne richtige Anpassungen könnte das über euren Sieg oder eure Niederlage entscheiden. Deshalb zocken viele Pro-Player mit einer niedrigeren Grafikeinstellung.

So unlogisch es klingen mag, doch durch eine niedrige visuelle Einstellung steigen eure Chancen in einem Feuergefecht zu gewinnen immens an. Deshalb legen viele Pro-Spieler weniger Wert auf gutes Aussehen und aufpolierter Grafik.

Da es im E-Sport manchmal um sehr hohe Summen geht, zählt Schnelligkeit gegenüber schöner Darstellung.

Schöne Grafik spielt im E-Sport keine Rolle

Was sind die Gründe für so eine Grafikeinstellung? Was für viele Zuschauer wie pure Augenqual ausschaut, ist für den E-Sport normaler Alltag.

Die Darstellung muss bis zum minimalsten reduziert werden. Dabei wird vor allem von den PC-Spielern gesprochen. Auf der Konsole sind solche Änderungen kaum bis gar nicht möglich. Falls ihr euch entscheiden wollt auch auf niedrige Einstellungen zu zocken, profitiert ihr von folgenden Vorteilen:

Höhere und konstante FPS – Damit sind die Bilder gemeint, die eurer Gehirn verarbeitet, wenn ihr auf ein Display guckt. Hohe und vor allem konstante FPS sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis. In Shootern ist ein flüssiges Bild einer der Schlüssel zu einem Sieg, da ihr jede Eingabe eures Gegners perfekt nachverfolgen könnt.

– Damit sind die Bilder gemeint, die eurer Gehirn verarbeitet, wenn ihr auf ein Display guckt. Hohe und vor allem konstante FPS sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis. In Shootern ist ein flüssiges Bild einer der Schlüssel zu einem Sieg, da ihr jede Eingabe eures Gegners perfekt nachverfolgen könnt. Niedriger Input-Lag – Mit Input-Lag ist die Verzögerung gemeint, wie lange es braucht, bis euer eingegebenes Signal im Spiel übertragen und sichtbar wird. Schwenkt ihr also eure Maus und euer Bildschirm zeigt die Veränderung verspätet auf, spricht man von einem Input-Lag.

Reduziert ihr die Details in eurem Game, kann sich eure Hardware voll und ganz auf die Leistung konzentrieren und ist nicht mit dem generieren detailreicher Büsche oder Bäume beschäftigt.

Welche Unterschiede gibt es in Fortnite? Hierzu haben wir euch zwei Bilder im Vergleich gegenüber gestellt.

Fortnite mit maximaler grafischen Einstellung

Fortnite mit minimaler grafischen Einstellung Bilder mit unterschiedlichen Einstellungen zum Vergleich

Vergleicht man beide Bilder miteinander, stellt man fest, dass in den niedrigsten Einstellungen viel an Elementen verloren gehen. Schatten, farbenfrohe Texturen und Details verschwinden. Was übrig bleibt, ist eine schlichte Umgebung mit Fokus auf das wesentliche – Konstante FPS.

Wie stark machen sich hohe FPS bemerkbar? Durch hohe FPS erlangt ihr nicht nur ein flüssigeres Bild im Spielgeschehen, sondern ihr könnt dadurch auch besser auf Bewegungen reagieren. Je höher die FPS, desto tödlicher seid ihr.

Das folgende Video zeigt euch die Unterschiede in Fortnite während dem Editieren von Gebäuden:

Zusätzlich lauft ihr nicht Gefahr euch in der atemberaubenden UE5 und ihrer Neuerungen zu verlieren. Falls ihr euch also im Kompetitiv-Modus von Fortnite beweisen wollt, solltet ihr niedrige Grafikeinstellungen ausprobieren.

Was haltet ihr von den Grafikeinstellungen? Zockt ihr auf High- oder Low-Settings, wenn ihr PvP-Spiele zockt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!