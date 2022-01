Fortnite: Opa hat über 600 Wins, Enkel entwirft ihm Skins und die Community liebt es

Fortnite: Battle Royale gilt als Kinderspiel, doch ein Großvater beweist, das auch ältere Semester Spaß und Freude an dem bunten Ballerspaß haben. Nach über 600 Wins will sich sein Enkel gern beim Opa erkenntlich zeigen. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

Um wen geht es? Der reddit-User und Fortnite-Fan „StellarLime911“ hat einen nach eigenen Aussagen großartigen Duo-Partner: Seinen Großvater! Zusammen mit dem alten Herren hat er schon viele Runden Fortnite gespielt.

Wir wissen zwar nicht, wie lange StellarLime911 schon zockt, aber sein Opa ist seit Season 3 dabei und hat in dieser Zeit über 600 finale Siege errungen.

Eine reife Leistung, auf die sein Enkel sehr stolz ist:

Es ist so schön zu sehen, wie sein Gesicht leuchtet, wenn er einen Sieg erringt. Er ist jetzt genauso aufgeregt, wie er es bei seinem ersten Mal war.

Enkel schenkt Opa Skin-Konzept

So will sich der Enkel bedanken: Um seinem Großvater eine echte Freude zu machen, hat StellarLime911 sich kreativ betätigt und ein Konzept für einen Skin in Fortnite erstellt. Der Skin soll Grim Raptor heißen und wie folgt aussehen:

Das erste, “Grim Raptor”, ist ein Outfit, das auf ihm basiert. Mit seiner Vorliebe für Militärkleidung im Hinterkopf wollte ich eine Figur schaffen, die ihn widerspiegelt. Er trägt eine kugelsichere Weste im Vietnam-Stil und verschiedene Tattoos mit Motiven, die meinem Großvater gefallen (Autos, Flugzeuge usw.).

Dazu kommt noch ein Rückenteil, das auf die Spielweise des rüstigen Senioren hindeutet:

In Anlehnung an sein echtes Aussehen im Spiel ist das Rückenteil ein Busch (eine wichtige Strategie von ihm) mit Bunker Jonesy darin. Wenn eine Eliminierung erfolgt, springt er mit einem automatischen Scharfschützengewehr in der Hand aus dem Busch.

Dass Fans solche kreativen Ideen für Skins und Accessoires im Spiel haben, ist nicht neu. So hat ein Vater einmal einen Hühnchen-Skin für seinen Sohn entwickelt und dieser wurde dann tatsächlich zu einem echten Skin im Spiel. Womöglich wird also dem Fortnite-Opa auch noch eine ähnliche Ehre zuteil.

Was sagt die Community? Die User auf reddit sind gerührt von der Story um den Fortnite-Opa und seinen Enkel. Unter anderem sagt die Community:

„Was für eine herzerwärmende Familie“

„Alder, ich hör auf, sogar der Opa von dem Dude is besser als ich!“

„Ich werde nächste Woche 60 Jahre alt. Ich spiele jetzt seit einem Jahr und werde ziemlich gut. Ich habe angefangen, mit meinem Enkel zu spielen, weil er einen Partner brauchte. Vielleicht sollte dein Opa mich hinzufügen, denn ich hätte gerne einen Partner über 12.“

„Verdammt, er ist ziemlich gut. Ich würde nie erwarten, dass ein Großvater Fortnite spielt, geschweige denn 600+ Siege hat. Ziemlich beeindruckend.“

Ein User fragte außerdem, ob StellarLime911 irgendein positiver Effekt beim Opa aufgefallen ist. Und in der Tat antwortete der Enkel, dass sein Opa tatsächlich geistig fit bleibt und behauptet, dass es sein Erinnerungsvermögen verbessere, wenn er regelmäßig zockt.

Das Familien sich über Fortnite näherkommen, ist nicht neu, so hat ein Vater seinen Sohn für die Weltmeisterschaft und ein hohes Preisgeld trainiert.