Achtung! Schießt nicht auf die neuen Klombos in Fortnite

In Fortnite ist jeder Spieler auf der Suche nach den seltenen Klombos, die seit dem neuen Update da sind. Viele Spieler jedoch haben nur eins im Sinn, wenn sie die Dinos sehen: Soll ich darauf schießen? Weshalb ihr das definitiv nicht tun solltet, erfahrt ihr hier.

Was sind Klombos? Seit dem Update 19.10 sind die verschneiten Gebiete auf der Map am Schmelzen. Dadurch wurden Klombos, eine Rasse von neuen Dinosauriern, auf die Insel losgelassen. Hierbei handelt es sich um friedliche und seltene Allesfresser, die munter über die Map streifen.

Ihre Leibspeise sind die neuen Klombobeeren, die an Sträuchern wachsen. Kommt ihr jedoch auf die hirnrissige Idee, solch einen Giganten anzugreifen, wird euch das Lachen schnell vergehen. Diese Biester können ungemütlich werden und große Gebiete in Schutt und Asche legen.

Süße Dinos sind in Wahrheit dämonische Wesen

Seit dem Release der neuen Dinos ist die Community hin und weg. Viele Spieler sind auf der Suche nach den süßen Dinos (via reddit). Was viele jedoch nicht wissen: Provoziert die Klombos besser nicht. In ihnen steckt eine geballte Wut, die für jeden in der Umgebung gefährlich werden kann.

Klombo auf Nahrungssuche

Klombo im Kampfmodus Der Klombo und sein Temperament

Soll ich der Versuchung widerstehen zu schießen? Habt ihr ein solches Wesen in freier Wildbahn entdeckt, stellt man sich oft die neugierige Frage: „Soll ich mal darauf schießen und gucken was passiert?“. So interessant und lustig das auch sein mag, ein Schuss könnte euch in eine missliche Lage bringen.

Der Klombo wird sich nach der Provokation in einen Kampf-Modus begeben. Seine Federn, Schuppen und Augen färben sich brennend Rot und signalisieren euch Gefahr. Wenn das nicht genug ist, nimmt der tonnenschwere Dino an Geschwindigkeit zu und versucht euch zu zerstampfen.

Dabei spuckt er mit einer säuerlichen Substanz nach euch, die alles in der Umgebung anzündet.

Kann ich ihn wieder beruhigen? Der Klombo ist euch nicht für immer böse. Habt ihr die Netzschießer dabei von Spider-Man, könnt ihr mit ihnen für eine kurze Zeit fliehen. Hat er sich beruhigt, könnt ihr euch ihm wieder nähern. Dabei vergisst er, wer ihn das letzte Mal angegriffen hat.

Doch habt ihr die Lieblingsbeere eures Dinos dabei, beruhigt sich dieser sofort und wechselt sogar seine Farbe in tropisches Grün. Im beruhigten Zustand könnt ihr auf seinen Rücken steigen und durch sein Luftloch am Kopf in die Höhe geschossen werden.

Achtet am besten darauf, dass keine Feinde in der Nähe sind. Diese erlauben sich meist einen Spaß und schießen euch den Klombo an, während ihr auf Tuchfüllung geht.

Was haltet ihr von den neuen Klombos? Findet ihr diese niedlichen Dinosaurier cool und benutzt sie sogar als Ersatz für das Jump-Pad? Oder provoziert ihr sie lieber und lässt die Hölle auf Erden herabregnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!