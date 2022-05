Das Leben in Fortnite wird von Skins geprägt, einige davon sind einzigartig, andere wiederum, lassen euch in die Rolle eines gewissen Charakters schlüpfen. Wir von MeinMMO listen euch hier alle Star-Wars-Skins auf, die es bisher gab und am Ende könnt ihr sogar abstimmen, welchen ihr am besten findet.

Um welche Skins handelt es sich? Das sind alle Skins, die unter der „Star Wars“-Kategorie fallen. Charatkere wie die albernen Stormtrooper oder der mächtige Kopfgeldjäger Boba Fett kommen nicht zu kurz in dieser Liste.

Das sind alle bisherigen Star-Wars-Skins in Fortnite

10. Boba Fett

Was ist das für ein Skin? Boba Fett gilt als der beste Kopfgeldjäger der Galaxis und hat schon für viele zwielichtige Gestalten gearbeitet.

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Boba Fett wurde in Kapitel 3 Season 1, am 24. Dezember 2021 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

9. Fennec Shand

Was ist das für ein Skin? Fennec Shand ist eine weibliche Elite-Söldnerin, die als Kopfgeldjägerin gearbeitet und schon viele auf dem Gewissen hat.

Fennec Shand

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Fennec Shand wurde in Kapitel 3 Season 1, am 08. Februar 2022 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

8. Krrsantan

Was ist das für ein Skin? Krrsantan ist ein verbannter Wookiee, der sich als gewalttätiger Gladiator und jetzt als Kopfgeldjäger durchschlägt.

Krrsantan

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Zorii Bliss wurde in Kapitel 3 Season 1, am 08. Februar 2022 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

7. Mandalorianer

Was ist das für ein Skin? Es handelt sich hierbei um den berüchtigten Kopfgeldjäger Din Djarin oder auch Mandalorian. Er musste gegen die Regeln der Kopfgeldjäger verstoßen, um ein Kind von großer Bedeutung zu beschützen.

Mandalorianer

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Mandalorianer war Teil des Battle Passes in Kapitel 2 Season 5.

6. Zorii Bliss

Was ist das für ein Skin? Zorii Bliss war als illegale Gewürz-Schmuglerin bekannt und schloss sich dann dem Widerstand an, um gegen die Erste Ordnung zu kämpfen.

Zorii Bliss

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Zorii Bliss wurde in Kapitel 2 Season 1, am 21. Dezember 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

5. Kylo Ren

Was ist das für ein Skin? Kylo Ren schloss sich der dunklen Macht an und erarbeitet sich seinen Weg an die Spitze der Ersten Ordnung. Zum Schluss wechselt er wieder auf die Helle Seite und kämpfte gemeinsam mit Rey.

Kylo Ren

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Kylo Ren wurde in Kapitel 2 Season 1, am 21. Dezember 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

4. Finn

Was ist das für ein Skin? Finn war ein ehemaliger menschlicher Sturmtruppler. Er stand seit seiner Kindheit im Dienste der ersten Ordnung, bis er desertierte und sich dem Widerstand anschloss.

Finn

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Finn wurde in Kapitel 2 Season 1, am 13. Dezember 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

3. Rey

Was ist das für ein Skin? Rey war eine Schrottsammlerin auf dem Planeten Jakku lebte. Sie schloss sich dem Wiederstand an und kämpfte mit der Kraft der Macht das Imperium.

Rey Skywalker

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Rey wurde in Kapitel 2 Season 1, am 13. Dezember 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

2. Sith Trooper

Was ist das für ein Skin? Die Sith Trooper waren Sturmtruppen der letzten Ordnung. Sie trugen eine rote Rüstung, die an den der Imperialen Sturmtruppen angelehnt ist.

Sith Trooper

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Die Sith Trooper wurden in Kapitel 2 Season 1, am 13. Dezember 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

1. Imperialer Sturmtruppler

Was ist das für ein Skin? Die Imperialen Sturmtruppen waren Elite-Truppen des Galaktischen Imperiums. Sie gelten jedoch in Star Wars nicht als Bedrohung, da sie es schwer haben ihre Gegner zu treffen.

Imperialer Sturmtruppler

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Der Imperiale Sturmtruppler wurde in Kapitel 2 Season 1, am 15. November 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

Jetzt seid ihr gefragt – Welchen Skin findet ihr am besten?

Wir haben euch eine kleine Umfrage eingebaut, in der ihr abstimmen könnt, welcher Star-Wars-Skin für euch der beste in Fortnite ist. Bedenkt, dass ihr nur eine Stimme habt. Wir sind gespannt auf eure Wahl.

Das waren alle bisherigen Skins, die Fortnite für Star Wars rausgebracht hat. Falls weitere folgen sollten, wird diese Auflistung aktualisiert werden.

Was haltet ihr von all den ganzen Star Wars Skins? Hättet ihr gedacht, dass es schon so viele sind? Lasst uns von MeinMMO wissen welches von denen ihr besitzt und welche eure Lieblingsskins sind.

Wir auch eine Liste zu aller Marvel-Superhelden-Skins in Fortnite. Wusstet ihr, dass es insgesamt 46 Stück davon gibt?