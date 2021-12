Wie sich Tresore in Fortnite Chapter 3 noch öffnen lassen

In Fortnite wurden die Tresore wieder ins Leben gerufen, doch diesmal funktionieren sie anders. Wie ihr sie noch knacken könnt und wo ihr sie finden könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wie kann man die Tresore noch knacken? In Fortnite gibt es an verschiedenen Orten große Tresore. Diese sind mit einem speziellen Schloss gesichert, das eine bestimmte Spieleranzahl benötigt, um aufgeschlossen werden zu können.

Zum Beispiel benötigt man in einem Teamspiel vier Personen vor dem Scanner, um das Schloss zu knacken. Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr an die Schätze hinter der Stahltür kommt.

Durch den Einfallsreichtum der Spieler in Fortnite kommen nun neue Methoden des Schlossknackens ans Licht. Reddit-User NoOneKnowsNova postete ein Bild mit der Erkenntnis, dass auch ein simples Hühnchen ausreicht, da der Scanner nicht den Unterschied zwischen Mensch oder Tier kennt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ihr könnt also nicht nur eure eigenen Kollegen benutzen, sondern es reichen auch folgende Wesen:

Haie

Wölfe

Wildschweine

Hühnchen

Feinde, die Leben, aber auch die am Boden liegen

NPCs

Am Boden-liegende Wächter der Anlage

Falls ihr wissen wollt, wie man die neuen Zelte benutzt, haben wir für euch nachfolgend unseren dazugehörigen Beitrag verlinkt:

Fortnite: Wie benutze ich die Zelte in Chapter 3 am besten?

Wo findet man die Tresore? Die Tresore sind in allen Himmelsrichtungen am Rande der neuen Map verstreut. Am besten versucht ihr zum Start einer Runde sofort aus dem Bus zu springen oder begebt euch zur Mitte der neue Map. Dort befindet sich in der schneebedeckten Landschaft auch ein Tresor.

Falls euch die Beschreibung nicht reicht, haben wir für euch, dank der “fortnite.gg“-Seite, eine Map generiert.

Das sind alle Standorte der Tresore (via. fortnite.gg)

Was bringen die Tresore? Diese gut gepanzerten Räume sind gefüllt mit drei großen Truhen, einem Baustellen-WC und ein paar Schildfässern. Gelangt ihr in einen dieser Räume habt ihr schonmal einen großen Vorsprung gegenüber euren Feinden, da diese Räume keine billigen Waffen springen lassen.

Ihr erhaltet dadurch einen Vorrat an Schildtränken, überragende Waffen und vor allem einen coolen Fluchtweg durch das aufgestellte WC. Falls euch also ein Team versucht während eines Raubes zu überraschen, könnt ihr so schnell entkommen.

Was haltet ihr von den zurückgekehrten Tresoren? Wart ihr schon in einem drin? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!