5 Sachen, die ihr zu den neuen Haien in Fortnite wissen müsst

Season 3 Kapitel 2 ist in Fortnite gestartet und brachte Haie als neues Fortbewegungsmittel. Wir zeigen euch, was ihr zu den neuen Haien wissen müsst, damit ihr im Spiel mit ihnen optimal umgehen könnt.

Was ist gerade los in Fortnite? Das Udpate 13.00 hat am Mittwoch, dem 17. Juni 2020 die neue Season 3 eingeleitet. Abgesehen von einem neuen Battle-Pass, einigen Map-Änderungen und Änderungen am Gameplay, brachte Season 3 die Haifische als Fortbewegungsmittel.

Dafür müsst ihr euch einfach eine Angel schnappen, den Hai ködern und schon wird er euch durchs Wasser gleiten lassen. Ihr könnt ihn sogar steuern, als wäre es ein normales Fahrzeug.

Haie sind das neue Fortbewegunsmittel in Fortnite Season 3

Das solltet ihr über Haie in Fortnite wissen

Wir zeigen euch hier, was ihr über die Haie wissen müsst. Manche Dinge werdet ihr vielleicht schon selbst erlebt haben, doch es gibt noch Sachen, die nicht gleich auf den ersten Blick klar werden.

1. Haie können Schaden zufügen

Die neuen Haie sehen nicht nur furchteinflößend aus; sie können eurem Spiele-Charakter wirklich Schaden zufügen. Das macht sie gleich doppelt so monströs.

Dabei müsst ihr darauf achten, dass Haie auf verschiedene Weisen Schaden zufügen. Entweder sie greifen euch mit dem Mund an oder sie schlagen euch mit der Flosse. Ihr solltet also am besten darauf achten, nicht in einem Winkel zu stehen, in dem sie euch treffen können.

2. Sie geben euch Loot

Wollt ihr die Haie mal nicht als Fortbewegungsmittel nutzen, sondern direkt in einem Kampf konfrontieren, dann könnt ihr sie mit Waffen und Spitzhacken angreifen. Ihr solltet aber bedenken, dass sie viel Lebenspunkte besitzen und nicht so einfach zu eliminieren sind.

Wer sich aber diesem schwierigen Kampf stellt und siegreich daraus hervortritt, wird mit einer Waffe und Munition dafür belohnt. Dies lohnt sich vor allem, wenn ihr einen Hai mit eurer Spitzhacke zum Match-Start besiegt und dann mindestens eine Waffe für den weiteren Kampf bekommt.

Haie lassen Waffen und Munition fallen, wenn sie eliminiert werden

3. Sie können nicht nur schwimmen

Die neuen Haie in Fortnite schwimmen nicht nur brav im Wasser, denn sie können springen und das nicht nur ein wenig. Sie können aus dem Wasser hüpfen und euch Stockwerke höher immer noch erwischen und das sogar auf weitere Distanz.

Ihr solltet das also beachten, wenn ihr das nächste Mal „aus sicherer Entfernung“ auf einen Haifisch schießt.

Passt auf, dass sie nicht auf eure Motorboote hüpfen

4. Ihr seid nirgends vor ihnen sicher

Haifische können aus dem Wasser springen. Das bedeutet sie kommen auch aufs Land und springen sogar auf Gebäude. Ihr seid also nicht sicher, wenn ihr euch dort aufhaltet.

Doch damit ist es nicht genug, denn Haie können sogar in Gebäude eindringen. Wenn euch also ein Hai entdeckt hat, könnt ihr nicht einfach in das nächste Haus und die Türe schließen. Er wird euch verfolgen, aber mit ein wenig Glück bleibt er in einer Wand stecken.

Vor den Haien könnt ihr euch nicht einfach verstecken

5. Ihr könnt sie füttern, damit sie leuchten

Ein cooles Feature bei den Haien ist es, das man ihnen Loot verfüttern kann. Dafür müsst ihr euren Loot einfach vor den Haien fallen lassen. Die Fütterung bringt einen coolen Nebeneffekt, den man vor allem in der Nacht gut sehen kann.

Die Haie leuchten auf, wenn man sie gefüttert hat. Da kommt es darauf an, welche Farbe die Seltenheit der gefütterten Waffe hatte. Wenn ihr also eine Waffe in der Seltenheit „ungewöhnlich“ füttert, dann leuchtet der Hai in der entsprechenden Farbe Grün.

Wenn ihr alle diese Dinge beachtet, sollte euch nichts mehr im Weg stehen, um die Haifische in Fortnite zu beherrschen.

Schnappt euch also euren Hai, füttert ihn, damit er schön leuchtet und gleitet damit durch die Fortnite-Map. Damit ihr passend dazu, auch noch das perfekte Outfit habt, solltet ihr euch den Aquaman-Skin freischalten, denn dann seid ihr sowieso der Herr der Meere.