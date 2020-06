In Fortnite: Battle Royale ist nun Season 3 von Kapitel 2 mit neuen Skins aus Update 13.00 aktiv. Wir zeigen euch alle neuen Skins und weitere Leaks für die neue Saison.

Was sind das für Skins? Das neue Update 13.00 in Fortnite startete Season 3 von Kapitel 2. Epic Games selbst stellte schon einige coole Skins im Battle Pass Trailer vor. Dataminer durchwühlten weiter die Spieldaten und fanden dabei noch weitere Skins.

Wir zeigen euch hier eine Übersicht der bereits vorgestellten und geleakten Skins und Cosmetics. Darunter auch Back Blings und Gleiter.

Alle Skins aus Season 3 Kapitel 2

Das sind die Skins: Auf seinem Twitter-Profil teilte der Dataminer Lucas7yoshi all seine Funde für die neuen kosmetischen Items. Der Dataminer ist in der Community anerkannt und verlässlich.

Zu den Skin-Funden gehören Aquaman, Jules und Kit, die ihr bereits im Battle-Pass-Trailer zu Season 3 sehen konntet. Doch auch einige andere Gesichter und Outfits sind mit dabei.

Skins aus Season 3 – Quelle: Twitter Lucas7yoshi

Ihr erkennt, dass es hier noch einige Platzhalter in der Übersicht gibt. Möglicherweise werden diese alle im Laufe der Season 3 von Kapitel 2 in Fortnite gefüllt.

Die Namen der Skins:

Eternal Knight

Fade

Siona

Jules

Ocean

Aquaman

Scuba Jonesy

Kit

Metal Team Leader

Wave Breaker

Ghost Hush

Ghost Wildcard

Ghost Chaos Agent

Trench Trawler

Swamp Stomper

Ghost Beach Brawler

Shadow Beach Brawler

Nite Gunner

Scarlet Serpent

Skin Leaks aus Season 3 – Back Bling, Emotes und Gleiter

Was wurde noch gefunden? Neben den Skins gibt es viele weitere optische Veränderungen in Season 3. Dazu zählen neue Gleiter wie ein Komet oder eine Metall-Eule.

Zu den Erntewerkzeugen zählen Aquamans Dreizack oder auch ein verstärkter Angelhaken. Passend zum Wasser-Thema, das Season 3 mit diesem Trailer vorstellte.

Gleiter und Erntewerkzeuge aus Season 3 – Quelle: Twitter Lucas7yoshi

Emotes und Sprays aus Season 3 – Quelle: Twitter Lucas7yoshi

Die Back Blings: Der Rücken eures Charakters soll auch in Season 3 ein Hingucker sein, wenn ihr über euren Gegnern triumphiert. Dazu gibt es besondere Rücken-Accessoires wie ein Schild oder einen kleinen Mond.

Ein besonderer Hingucker ist auch hier die Metall-Eule. Sie nennt sich „Ohm’s Perch“ und gehört offenbar zum Outfit des Skins „Jules“.

Epic Games stellte diesen Charakter als eine Art Tüftler vor. Jules Eule ist wohl ein wichtiger Begleiter für sie. Gut möglich, dass sie die Teile selbst hergestellt hat.

Die Rücken-Accessoires aus Season 3 – Quelle: Twitter Lucas7yoshi

Habt ihr in dieser Übersicht schon ein paar Favoriten gefunden, die ihr in der aktuellen Saison unbedingt freischalten wollt? Dann schreibt uns doch eure Lieblings-Skins oder Accessoires in die Kommentare hier auf MeinMMO. Damit seid ihr im neuen Sturm von Fortnite gut ausgerüstet.