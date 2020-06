In Fortnite ist Season 3 Kapitel 2 gestartet und brachte einige Änderungen an der Fortnite-Map. Ein Tsunami hat die Map größtenteils überflutet. Wir zeigen euch, wie die Spielwelt jetzt aussieht.

Das ist gerade los in Fortnite: Der Start von Season 3 brachte einige Veränderungen auf der Map. Im Live-Event zum Ende von Season 2 erschien ein riesiger Tsunami, der als Ersatz für den bekannten „Sturm“ diente.

Dieser Tsunami ist jetzt wohl über der Fortnite-Insel eingeschlagen, denn diese wurde jetzt in großen Teilen überflutet. Das wirkte sich auf bekannte Orte aus, die jetzt anders aussehen und ein neuer Ort ist sogar aufgetaucht. Einige dieser Orte konnte man schon im Trailer zur Season 3 sehen.

So sieht die Fortnite-Map nun aus:

Ein neuer Ort auf der Fortnite-Map

Welcher Ort ist neu dazugekommen? Einen Ort, den es so bisher noch nicht gab, ist: The Fortilla. Er befindet sich im Sumpfgebiet auf der Map, doch jetzt gibt es dort einige Gebäude. Er besteht aus verschiedenen Inselchen, auf denen man je ein Gebäude findet.

So sieht der neue Ort „The Fortilla“ aus

8 bekannte Orte, die es „neu“ zu entdecken gibt

Schaut man sich die neue Fortnite-Map an, gibt es wieder einige Orte, die mit Fragezeichen markiert sind. Das bedeutet, man kann diese „neu“ entdecken. Doch dabei handelt es sich nicht um unbekannte Orte.

The Agency – Neuer Look und Name

Was ist jetzt anders? Die Agentur sieht jetzt gar nicht mehr so aus, wie vorher. Statt weiß, erstrahlt The Agency nun in dunklen Farben. Umgeben wird sie von hohen Wänden und Wachposten.

Außerdem hat der Ort einen neuen Namen bekommen. Er heißt jetzt nämlich: The Authority. Das Ganze wirkt ein bisschen wie ein Gefängnis.

Aus der Agentur wurde jetzt The Authority

The Rig wird zu Rickety Rig

Was ist jetzt anders? The Rig hat nicht nur einen neuen Namen bekommen, sondern sieht jetzt auch ganz anders aus. Einst stand dort ein riesiges Gebäude auf Standbeinen über dem Wasser und nun sieht man dort nur einzelne, kleine Gebäude, die weit auseinander stehen.

Der Tsunami scheint The Rig übel getroffen zu haben.

Das ist jetzt Rickety Rig

Kartonfabrik wird zum Handlanger-Versteck

Was ist jetzt anders? In Season 3 werden wir die Handlanger immer noch nicht los. Diese befinden sich jetzt nämlich zur Genüge bei „Catty Corner“. Diesen Ort kannte man als die Kartonfabrik, in die der Kater Meowscles verbannt wurde, nachdem Deadpool seine Yacht übernommen hatte.

Aus der Kartonfabrik wurde jetzt Catty Corner

Weitere Orte wurden vom Tsunami überschwemmt oder beschädigt. Es gibt Änderungen bei:

Steamy Stacks

Pleasant Park

Frenzy Farm

Sweaty Sands

Salty Springs

Doch Season 3 brachte nicht nur einige Map-Änderungen. So gibt es jetzt auch einen ganz neuen Battle-Pass, den sich Spieler kaufen können. Mit diesem könnt ihr euch die Drift-Crew freischalten und sogar Aquaman gibt es als Bonus dazu. Wir stellen euch alle Battle-Pass-Skins der Season 3 vor und welche euch schon bald erwarten werden.