Deadpool ist in Fortnite angekommen und bringt ein riesiges Event mit sich! Dafür hat sich an vielen Stellen die Map verändert. Wir zeigen die wichtigsten Neuerungen.

Das ist das Deadpool-Event: Der Marvel-Charakter Deadpool tauchte in den letzten Wochen vereinzelt in Fortnite auf. Spieler mussten Aufgaben lösen, um an seinen Skin zu kommen. Seit gestern, dem 4. April, ist Deadpool dann offiziell durch ein großes Live-Event angekommen.

Der Superheld feiert eine riesige Party in Fortnite und jeder Spieler kann dabei sein. Genutzt wird dafür die Yacht, die am oberen Ende der Map steht.

Die wichtigsten Map-Änderungen zum Deadpool-Event

Das ist die Party-Yacht: Die komplette Yacht in Fortnite wurde zum Deadpool-Gebiet. Man erkennt es schon auf der Map, denn dort ist die Yacht als kindliche Zeichnung eingetragen.

Deadpool mit riesiger Disco-Kugel (Quelle: Forbes)

Auf der Yacht angekommen, sieht man überall das Gesicht vom Marvel-Superhelden. Eine riesige Statue zeigt Deadpool, der gerade eine Discokugel in der Hand hält.

An den Wänden findet ihr berühmte Kunstwerke, die allesamt Deadpool zeigen. Dazu gehört unter anderem „Der Schrei“ von Edvard Munch.

Neben den ganzen Deadpool-Highlights gibt es dort gerade die wohl größten Schlachten. Immerhin will jeder auf dem Partyschiff landen. Achtet also gut auf eure Umgebung, wenn ihr dort vorbeischaut.

Berühmte Bilder, nur in der Deadpool-Version (Quelle: Forbes)

So hat sich der Battle-Bus verändert: Schon zum Start der Runde merkt man, dass man im Deadpool-Event angekommen ist. Ein riesiger Luftballon von Deadpool trägt der Battle-Bus und spätestens dort merkt man, dass der Superheld in Fortnite angekommen ist.

Änderungen am Battle-Bus (Quelle: Forbes)

Wie kann man zu Deadpool werden? Wer noch nicht genug von dem Superhelden hat, kann sich selbst in ihn verwandeln. Dafür muss man vorher einige Aufgaben abgeschlossen haben.

Schlussendlich muss man dann auf ein Baustellenklo oder in eine Telefonzelle gehen, um sich in Deadpool zu verwandeln. Wie ihr genau an den Skin kommt, erfahrt ihr hier.