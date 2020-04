Heute am 3. April 2020 ist es endlich so weit: Das Live-Event zu Deadpool wird in Fortnite stattfinden. Wir zeigen euch, wann der Deadpool-Skin erscheint, welche Herausforderung dazu kommt und was wir bisher zum Event wissen.

Wann kommt Deadpool zu Fortnite? Die Fortnite-Spieler mussten seit dem Start der Season 2 eine Reihe von Challenges erledigen. Jetzt in der 7. Woche der Aufgaben wird man endlich die Möglichkeit haben, den Deadpool-Skin freizuschalten.

Die letzte Aufgabe, um sich den Skin zu holen, sollte heute am 3. April um 16:00 Uhr verfügbar sein.

Was passiert beim Deadpool-Event?

Wie wird das Event stattfinden? Deadpool hat angekündigt, dass er die Yacht übernehmen und dort eine riesige Party veranstalten wird. Es gibt Tacos, Musik und ganz viel Deadpool.

Fortnite bestätigt: Der Skin, für den ihr so hart gearbeitet habt, kommt morgen

Einige Dataminer konnten bereits Daten finden, wie die Yacht während des Events aussehen wird.

Es gibt aber noch weitere Änderungen, die auf Fortnite zukommen So werden die Loot-Drops und der Battle-Bus dem Deadpool-Look angepasst.

Um wie viel Uhr beginnt das Live-Event? Das Event sollte gemeinsam mit den Challenges starten. Das wäre dann um 16:00 Uhr.

Schaut unbedingt beim Item-Shop vorbei

Was passiert heute im Item-Shop? Der Shop wird um 16 Uhr aktualisiert und sollte neue Cosmetics bringen. Heute sollte man besonders aufmerksam in den Shop schauen.

Dataminer fanden Hinweise, dass Deadpool selbst, den Item-Shop mit einer Animation aktualisieren wird. So würde die Animation dazu aussehen:

heres some animation files called like "Donut_itemshop _itemcards' pic.twitter.com/8O77sXyU70 — Lucas7yoshi // Leaks (@Lucas7yoshi) March 31, 2020

Welche Gegenstände der Item-Shop bringen wird, ist leider noch nicht bekannt.

Deadpool-Herausforderung der 7. Woche

Wer sich den Deadpool-Skin freischalten möchte, muss zuerst einige Aufgaben erledigen. Nur wer alle Missionen der letzten 6 Wochen erfüllt hat, wird Zugriff auf die Challenges der 7. Woche erhalten.

Alle Schritte und Aufgaben, die ihr für den Deadpool-Skin erledigen müsst, haben wir in einem Guide gesammelt.

Die Aufgaben für die 7. Woche wurden ebenfalls schon geleakt. In dieser Woche sollt ihr:

Beide Deadpool-Pistolen finden

Eine Telefonzelle oder Pixi-Klo betreten, um euch in Deadpool zu verwandeln

Wir werden euch einen Guide zu diesen beiden Aufgaben erstellen und hier auf MeinMMO veröffentlichen, sobald sie verfügbar sind.

Sobald ihr alle Missionen erledigt habt und den geheimen Battle-Pass-Skin der Season 2 freigeschaltet habt, könnt ihr der Deadpool-Party einen Besuch abstatten und ordentlich feiern. Immerhin habt ihr lange genug für diesen Skin gearbeitet, oder?