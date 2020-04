Fortnite: Deadpool Woche 7 – Pistolen finden und Skin freischalten

In Fortnite: Battle Royale sind die Deadpool-Challenges für Woche 7 da. Heute, am 3. April, könnt ihr endlich den Deadpool-Skin freischalten. Ihr sollt Deadpool helfen, seine Pistolen zu finden und danach eine Telefonzelle oder ein Baustellenklo betreten. Wir zeigen euch alle Fundorte für den Skin zum Live-Event. Einigen fehlen die Aufgaben allerdings.

Was ist das für eine Herausforderung? In der Woche 7 von Season 2 in Fortnite müsst ihr euch auf die Suche nach zwei Gegenständen im Hauptquartier der Agenten machen und euch in einer Telefonzelle oder einem Baustellen-Klo in Deadpool verwandeln.

Durch das Erfüllen dieser Aufgaben, könnt ihr endlich den Deadpool-Skin freischalten, der auch der geheime-Skin in dieser Season ist.

Deadpools Pistolen – Fundort

Für den ersten Teil der Aufgabe müsst ihr beide Deadpool-Pistolen im Hauptquartier der Agenten finden.

Die erste Pistole findet ihr im Agenten-Besprechungsraum, gleich unter dem Herausforderungs-Tisch:

Die zweite Pistole findet ihr in Muskelkaters Agenten-Zimmer. Die Pistole befindet sich gleich in der Nähe seiner Füße, auf dem Boden:

Betrete Telefonzelle oder Baustellenklo, um dich in Deadpool zu verwandeln

Für den zweiten Teil der Aufgabe werdet ihr auf die neue Map der Season 2 geschickt und müsst dort eine Telefonzelle oder ein Baustellenklo mit einem Geheim-Gang betreten.

Die 12 Fundorte auf der Map von Fortnite seht ihr hier:

Da ihr nur eine Telefonzelle oder ein Baustellenklo betreten müsst, damit ihr euch in Deadpool verwandeln könnt, könnt ihr einfach bei einem dieser Orte landen.

Wie sehen die Telefonzellen und Baustellenklos aus? Damit ihr wisst, welche Gegenstände gemeint sind, haben wir hier noch jeweils ein Bild dazu.

Ihr könnt damit interagieren und die Telefonzellen oder das Klo auf diese Weise betretet betreten. Wenn es eine Telefonzelle ist, werdet ihr euch einfach „umziehen“. Falls es sich um ein Baustellenklo handelt, werdet ihr zuerst durch einen Schlauch geschleudert.

Habt ihr Deadpool’s Pistolen gefunden und euch in Deadpool verwandelt, schaltet ihr den Deadpool-Skin frei.

Glückwunsch. Immerhin handelt es sich bei diesem Skin, um eines der seltensten Skins in Fortnite.

Fehlende Deadpool Aufgaben für Woche 7

Was ist, wenn ich Schwierigkeiten habe?

Achtung, es kommt offenbar bei einigen Spielern vor, dass ihnen diese Aufgabe nicht angezeigt werden. Die Deadpool-Challenges fehlen.

Wie Epic meldet, sind die Challenges für einige Spieler verbuggt. Die schauen sich das Problem an und sind dran, es zu lösen.

We are investigating issues with missing Deadpool Week 7 challenges for some players. — Fortnite Status (@FortniteStatus) April 3, 2020

Wie geht es weiter? Heute am 3. April 2020 findet das Live-Event zu Deadpool statt. Hier findet ihr alle Information, die ihr zum Deadpool-Event wissen müsst.