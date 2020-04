Auf Twitter wurde bestätigt, was viele bereits lange vermutet haben. Der Deadpool-Skin in Fortnite erscheint morgen, am 3. April. Um ihn euch freizuschalten, müsst ihr jedoch einige Aufgaben erledigen.

Was ist das für ein Skin? Bei diesem Skin handelt es sich um den Anzug vom bekannten Marvel-Charakter Deadpool. Er ist als verstecktes Easteregg im Battle-Pass der Season 2 von Fortnite zu finden.

Seit Wochen warten die Spieler auf den Skin und erledigen verschiedene Aufgaben. Nun steht fest, dass der Skin tatsächlich morgen, am 3. April, erscheinen wird.

Dies wurde bereits lange vermutet und lässt sich nun aus dem Retweet des offiziellen Twitter-Accounts von Fortnite schließen:

Was für Aufgaben müssen erledigt werden? Seit dem 28. Februar weiß man bereits, dass der Skin einige Voraussetzungen hat:

Zuerst benötigt ihr den Battle-Pass.

Dann müsst ihr über eine Herausforderung Deadpools Brief an Epic Games finden.

Im Anschluss daran musstet ihr jede Woche neue Aufgaben erledigen.

Alle Schritte und Aufgaben, die ihr für den Deadpool-Skin erledigen müsst, haben wir in einem Guide gesammelt.

Eine letzte Aufgabe wartet noch: Am Freitag, dem 3. April, wird es voraussichtlich noch eine letzte Wochen-Aufgabe zu lösen geben. Ein Dataminer hat die Infos dazu bereits geteilt (via Twitter):

Zuerst müsst ihr die beiden Pistolen von Deadpool finden.

Danach müsst ihr eine Telefonzelle oder ein Pixi-Klo aufsuchen, um euch in Deadpool zu verwandeln.

So cool sieht der neue Deadpool-Skin in Fortnite aus.

Deadpool übernimmt die Kontrolle über das Spiel

Was passiert noch? Derzeit deutet viel darauf hin, dass am 3. April nicht nur der Skin freigeschaltet wird, sondern Deadpool selbst die Kontrolle über verschiedene Inhalte des Spiels übernimmt.

So zeigten die Dataminer bereits, wie die Yacht aussehen wird, nachdem Deadpool sie in sein persönliches Schiff umgewandelt hat:

Die Deadpool Yacht #Fortnite pic.twitter.com/k1ZuhitQl4 — Mida – Deutsche Fortnite News & Leaks (@MidaRado) March 31, 2020

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass auch der Battlebus angepasst wird und einen Deadpool-Heißluftballon bekommt (via Twitter).

Wann genau das alles passiert und wie es abläuft, ist bisher nicht bekannt. So wie man den Charakter kennt, könnte es jedoch ein überraschendes und unterhaltsames Event werden.