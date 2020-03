In Fortnite: Battle Royale kann man sich einen Deadpool-Skin freischalten. Wann ist es aber so weit? Ein Hinweis zeigt, wann ihr wohl endlich als Deadpool durch die Gegend ziehen könnt.

Was ist das für ein Skin? Bei diesem Outfit handelt es sich um den geheimen Skin der Season 2. So kann man in dieser Season den Marvel-Charakter Deadpool freischalten.

Wir zeigen euch, wann der Skin wohl endlich verfügbar sein wird und was ihr dafür machen müsst.

Deadpool-Skin schon bald verfügbar?

Wann könnte der Deadpool-Skin kommen? Bisher wusste man nicht, wann der Skin verfügbar sein wird. Lediglich ein paar Challenges konnte man erledigen und so Belohnungen freischalten, die zum Deadpool-Thema passen.

Wenn man aber genauer hinsieht, entdeckt man einen Hinweis, der zeigt, wann der Skin endlich verfügbar werden könnte. Im versteckten Raum von Deadpool hängt ein Kalender an der Wand, der ein „Datum“ eingekreist hat:

Am Sonntag, dem 29. März zeigt der Kalender noch 5 Tage

Mit jedem Tag, der vergeht bewegen wir uns in Richtung dieses eingekreisten Datums. Zählt man die Tage bis zum Kreis, so kommt man auf den 3. April 2020.

Am 3. April 2020 könnte es also endlich so weit sein, dass man den Deadpool-Skin freischalten kann. Vermutlich wird aber noch eine Challenge damit verbunden sein, die man zunächst erledigen muss.

Wichtig: Hier handelt es sich vorerst nur um einen Hinweis. Es könnte also sein, dass sich das finale Release-Datum noch verändert.

Wie kann man den Deadpool-Skin freischalten?

Die Route bis zum eigentlichen Skin ist nicht ganz einfach, denn jede Woche muss man 2 Challenges erledigen, die euch erst nur eine Deadpool-Belohnung pro Woche „schenken“. Diese Challenges bestehen aus 2 Teilen.

Im ersten Teil müsst ihr meistens einen Gegenstand im Hauptquartier der Agenten suchen, den Deadpool verloren hat

Im zweiten Teil werdet ihr auf die neue Map der Season 2 geschickt und müsst dort verschiedene Missionen erledigen

In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr den Deadpool-Skin freischalten könnt.

Bisher konnte man sich folgende Deadpool-Belohnungen erspielen:

Ein Banner

2 Spraymotive

Ein Rückenaccessoire

Ein Ladebildschirm

Eine Waffentarnung

Besondere Highlights sind das Rücken-Accessoire und die Waffentarnung, die man sich freischalten kann. So sehen sie aus:





Deadpool ist Teil des Battle-Pass von Season 2. Wer seinen Battle-Pass schneller auf Stufe 100 bringen möchte, sollte bei unserem Level-Guide vorbeischauen.