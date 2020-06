Season 3 ist in Fortnite: Battle Royale gestartet. Ihr könnt euch Aquaman als Skin freischalten. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Was ist das für ein Skin? Passend zum Thema Wasser gibt es den DC-Charakter Aquaman in Fortnite nun als Skin. So könnt ihr schon bald als König der Meere durch die Fortnite-Welt toben. Das Outfit sieht dem Schauspieler Jason Mamoa aus dem Aquaman-Film ziemlich ähnlich.

Im ersten Trailer zur Season 3 konnte man schon einen kurzen Blick auf Aquaman werfen, der auf einem riesigen Goldfisch aus dem Wasser tauchte. Im „Battle-Pass“-Trailer wurde der Skin dann etwas genauer vorgestellt.

So sehen die beiden Stile von Aquaman aus

Aquaman-Skin freischalten – So geht’s

Damit man sich den Skin freischalten und als Aquaman spielen kann, muss man zuerst eine wöchentliche Aufgabe erledigen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Da jede Woche eine neue Challenge freigeschaltet wird, werden wir den Artikel für euch aktualisieren, sobald die nächste Aufgabe verfügbar ist. Mit den restlichen Aufgaben könnt ihr euch nämlich coole Aquaman-Gegenstände freischalten.

1. Phase der Aufgaben

Anders als beim Deadpool-Skin, der ziemlich „versteckt“ war, findet ihr Aquaman ganz leicht. Wenn ihr den Aquaman-Skin haben möchtet, müsst ihr zuerst:

Den Battle-Pass der Season 3 kaufen

Ins neue Menü des Battle-Passes

Zu den Kartenherausforderungen (ein runder Tisch)

Aquamans Herausforderungen einsehen

Beim Herausforderungstisch findet ihr die Aquaman-Challenges

Die erste Aufgabe der Woche 1

Nun habt ihr die erste Phase geschafft, um den Skin freizuschalten. Damit Aquaman aber in eurem Spind ist, müsst ihr zuerst eine wöchentliche Challenge erledigen.

Für diese Woche lautet die Aufgabe: „Benutze einen Strudel bei The Fortilla“.

Ihr müsst jetzt also nur noch bei dem neuen Ort auf der Map: The Fortilla landen. Am besten haltet ihr gleich schon im Anflug Ausschau nach Wasser-Strudeln, damit ihr direkt dort hin könnt. So sollte die Aufgabe schnell erledigt sein.

In so einen Wasser-Strudel müsst ihr für die Aufgabe eintauchen

Doch nicht nur Aquaman könnt ihr euch in dieser Season 3 freischalten. Im Battle-Pass gibt es noch einige weitere Skins. Zusammen bilden sie die Drifter-Crew. Wir zeigen euch alle neuen Skins der Season 3, welche Outfits von Dataminern geleakt wurden und welche schon bald im Item-Shop erhältlich sein sollten.