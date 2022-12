22:00 Uhr

Keine Minigames in den Lobbys zu sehen. Schade. Die letzten 10 Minuten bis zum Event laufen!

21:53 Uhr

Angeblich soll es bei 10 Minuten Restzeit auf dem Countdown, also um 22:00 Uhr, Minigames für euch in der Lobby geben. So zumindest die Gerüchte in der Community. Basketball? Mal sehen!

21:50 Uhr

Die letzten 20 Minuten Wartezeit sind auf dem Fernseher in der Event-Lobby angebrochen. Das Ende des neuen Kapitels steht kurz bevor. In den Kommentaren auf Twitter besprechen die Spieler schon, was die neue Map bieten muss, um sie zu überzeugen. Vor allem bei einem Punkt ist man sich einig: Ein cooles Schneegebiet muss her. Denn das passt gut zur Jahreszeit.

21:33 Uhr

Der Modus für das Live-Event ist jetzt aktiv. Ihr könnt dort jetzt beitreten, damit ihr pünktlich um 22:00 Uhr zum Start drin seid. Die Lobbys in dem Modus haben eine Teamgröße von 4.

Der Modus nennt sich: Zersplittert: Finale von Kapitel 3

So sieht’s in der Lobby des Zersplitter-Modus aus. Auf dem Fernseher läuft ein Countdown, der auf 22:10 Uhr runterzählt

21:23 Uhr

In wenigen Minuten soll der Modus für das Live-Event aktiviert werden. Ab 21:30 sollt ihr dort beitreten können. Das zumindest verrät der offizielle Blogpost von Fortnite. Dann könnt ihr euch dort schon mal sammeln und um 22:00 Uhr geht es dann los. Wenn alles nach Plan läuft.

21:04 Uhr

Ein offizieller Tweet von Fortnite ging um 21:00 Uhr live. Da heißt es: „Wir haben keine Gewissheit darüber, wie lange es dauern wird, aber die Insel muss neu aufgebaut werden und wir werden dabei Hilfe brauchen. „Zersplittert“ beginnt jetzt!“

21:00 Uhr

Gespannt warten die Spieler auf das Ende von Kapitel 3. Das macht sich auch auf YouTube und Twitch bemerkbar. Auf der Livestreaming-Plattform Twitch.TV ist Fortnite gerade die am zweitbeliebteste Kategorie mit über 220.000 gleichzeitigen Zuschauern. Auf YouTube sind es über 275.000 Zuschauer zum aktuellen Zeitpunkt.

Die Zahlen dürften in den nächsten Minuten noch weiter nach oben katapultieren, je näher wir dem Event-Start um 22:00 Uhr kommen.

20:30 Uhr

Weit vor dem Start des Live-Events gibt es bereits Leaks zum Event. Dataminer Shiina hat auf seinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen, das der Trailer zu Chapter 4 sein soll.

Das geleakte Gameplay-Video

In dem Trailer sieht man unter anderem Geralt von Riva, den ihr aus der Witcher-Serie kennt. Das Video zeigt, wie die Map in einzelne Teile aufgeteilt und in der Schwerelosigkeit liegt. Dann zieht sich der Nullpunkt einzelne Teile heran und fügt daraus die neue Map zusammen. Das ist offenbar die Karte, auf der ihr in Chapter 4 spielen werdet.