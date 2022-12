Fortnite: Seht hier das vernichtende Event zu Chapter 4, das die ganze Map zerriss

Spieler konnten dann in Form von Nullpunkt-Fragmenten den Nullpunkt wieder reparieren und dieser zog sich weitere Teile von schwebenden Inseln zu sich. So formte sich nach und nach eine neue Map.

Die Vorbotin hat in einem Cinematic die komplette Map von Chapter 3 gesprengt. Alles erlosch in einem puren schwarz und die Spieler schwebten im Weltraum. Das Paradigma hat jedoch eine Möglichkeit gefunden, mit Kim den Nullpunkt zu stabilisieren.

Das passierte im Live-Event zum Ende von Chapter 3: Zuerst einmal spawnte man inmitten einer kleinen Insel, die in im Weltraum schwebte. In einem Trupp aus vier Spielern konnte man dann auf einem Fernseher den Countdown für den Start des Live-Events sehen.

Das Live-Event „Zersplittert“ hat am Samstag, dem 03. Dezember, in Fortnite stattgefunden. Wir waren live beim Event zum Ende des 3. Chapters dabei. Hier berichten wir euch, wie der Kampf gegen die Vorbotin abgelaufen ist.

