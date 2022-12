Wann geht Fortnite wieder? Spieler können vor Chapter 4 nichts starten

Ein neuer Trailer zu Kapitel 4 wurde veröffentlicht. In diesem wurden nicht nur neue Skins gezeigt, sondern auch die neue Map, in der Spieler sich bald austoben dürfen. Wir haben euch den Trailer hier eingebunden.

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir können uns bezüglich der Änderungen noch nicht ganz sicher sein, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Mit diesen Änderungen könnt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit rechnen:

Wann kommen die Patch Notes? In der Vergangenheit hat Epic Games seine Patch Notes erst nach dem Release des tatsächlichen Updates veröffentlicht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr erst im Laufe des Sonntags neue Infos bezüglich Chapter 4 Season 1 erfahren werdet.

Wir behalten den Server-Down vor Chapter 4 im Auge. Schaut in unseren Live-Ticker zu Server-Down in Fortnite , damit ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Was passierte in Fortnite? In Fortnite endete das Live-Event zum Ende von Chapter 3 mit einer Menge Aufgaben, die Spieler zu lösen hatten. Der Nullpunkt wurde stabilisiert und eine neue Map wurde geschaffen, mit Dingen aus vergangenen Seasons und Kapiteln.

In Fortnite lief das Live-Event ab und nun starren alle Spieler gespannt auf das Meer, mit der Frage wann es endlich weitergeht. Sind die Server down? Wann geht Fortnite wieder? Wir zeigen euch die Details.

