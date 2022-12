Fortnite: Battle Pass von Chapter 4 Season 1 bringt Geralt und Doom Slayer

Der Battle Pass von Chapter 4 Season 1 in Fortnite wurde vorgestellt. Wir zeigen euch hier die Skins und Items, die ihr euch damit freischalten könnt.

Was zeigen wir hier? Am 4. Dezember startet Season 1 vom neuen Kapitel 4 in Fortnite. Zu jeder neuen Season und Kapiteln veröffentlichen die Entwickler Videos, die die neuen Inhalte vorstellen. Besonders beliebt sind dabei immer die Trailer zum Battle Pass. Diesmal stellte man den Battle Pass aber nicht einem separaten Video vor, sondern zeigt die Inhalte direkt mit im Gameplay-Trailer.

Wer will, kann sich den optionalen Battle Pass für eine Season kaufen. In der kostenlosen Variante bekommt man zwar auch Inhalte, in der kostenpflichtigen Variante aber mehr.

Falls ihr Patch Notes zu Chapter 4 Season 1 sucht, haben wir für euch eine Übersicht:

Seht hier den Battle-Pass-Trailer von S1C4

Was ist drin? Wie ihr im Trailer sehen könnt, sind einige bekannte Gestalten darin zu finden. Manche kennt ihr aus Franchises von anderen Games, andere sind in der Welt von Fortnite angesiedelt.

Jemand, der im Trailer deutlich auffällt, ist Geralt von Riva. Den kennt ihr von The Witcher. Dataminer hatten schon vorher in den Daten herausgefunden, dass Geralt zu Fortnite kommen wird. Den Monsterjäger schaltet ihr im späteren Verlauf des Battle Passes frei.

Mit dabei ist außerdem auch Selene, der „Star der Show“. Ihr schaltet Selene direkt frei, wenn ihr euch den Battle Pass kauft. Und auch Der Zeitlose ist mit von der Partie.

Für Shooter-Freunde, die sich auch in anderen Franchises auskennen, ist außerdem der Doom Slayer ein vertrauter Anblick. Auch er schafft es mit dem Battle Pass von Season 1 in Chapter 4 zu Fortnite. Herzlich willkommen, Marine.

In der Übersicht zeigen wir euch die Skins aus dem Battle Pass von Chapter 4:

Der Zeitlose Mit Knightquest-Spray, Ladebildschirm, Schwert als Erntewerkzeug und Schild als Back-Bling

Doom Slayer Mit „Mark of the Skayer“-Backbling, „Redpepper“-Spray, Ladebildschirm und Cacodemon-Gleiter

Selene Mit Sunlit-Spray, Moonglide-Gleiter, Sunlit-Erntewerkzeug und Lunarios Back-Bling

Geralt von Riva Mit Schwert-Erntewerkzeug, Ladebildschirm und Waffen-des-Witcher-Back-Bling

Dusty Mit Ladebildschirm, Infield-Fly-Gleiter, Double-Heading-Back-Bling und Chainmail-Spray

Helsie Mit scharfem Erntewerkzeug, Ladebildschirm, Sharpfang-Spray und Basic-Boba-Back-Bling

Nezumi Mit Ladebildschirm, Whisper-Wind-Gleiter, Mindseye-Back-Bling und Apprentice-Spray

Massai Mit Ladebildschirm, Grind-Bag-Back-Bling, Venice-Erntewerkzeug und Venice-Spray



In der folgenden Galerie zeigen wir euch die neuen Inhalte genauer:

Wie gefällt euch der Ausblick auf den neuen Battle Pass von Chapter 4? Habt ihr dort Highlights gesehen, die für euch sofort eine Kauf-Entscheidung treffen können oder seid ihr noch unentschlossen, ob ihr euch den Pass dieses Mal besorgt?

Schreibt uns eure Meinung zu den Inhalten doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.