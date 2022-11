Fortnite: Wann ist Ende von Chapter 3 und Start von Chapter 4? Datum bekannt

In Fortnite sind jetzt neue Infos über das Ende von Chapter 3 und dem Start von Chapter 4 bekannt geworden. Wann ihr euch also bereit machen müsst und ob es ein Live-Event geben wird, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wann ist das Ende von Chapter 3? Seit dem Ende des E-Sport-Turniers „FNCS“ in Fortnite weiß man nun, wann Chapter 3 enden soll. Am Samstag, dem 3. Dezember, soll Chapter 3 beendet werden. Hypex, ein bekannter Leaker für Fortnite, hat euch den Moment der Enthüllung in seinem Tweet festgehalten.

Das kommt nicht nur überraschend, es ist auch sehr ungewöhnlich für Epic Games. Chapter 1 besaß insgesamt 10 Seasons, während Chapter 2 mit 8 Season seinen Zyklus schloss. Mit dem Ende von Chapter 3 wird es sich hierbei um das bislang kürzeste Kapitel überhaupt handeln. Doch, das soll nicht ohne ein Live-Event enden.

Alles zum Start von Chapter 4 – Live-Event, Start und Leaks

Wird es ein Live-Event in Chapter 3 Season 4 geben? Laut der Ankündigung von Epic Games in den FNCS wird es ein finales Event geben. Dieses wird auch am 03. Dezember um 22 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Das Event heißt „Fractured“ und wird so auch von den Entwicklern als finales Event betitelt.

Wann startet Chapter 4? Das können wir noch nicht absehen. Wir gehen jedoch davon aus, dass Epic Games die Server nach dem Live-Event herunterfahren wird.

Am Sonntag erscheinen dann erfahrungsgemäß am Morgen die Trailer für Battle Pass und der Story. Am Sonntag-Mittag oder -Nachmittag wird dann ein Update ausgerollt und ihr werdet euch dann bei Zeit auch einloggen können.

Wir werden am Wochenende da sein und euch mit den wichtigsten Informationen bezüglich des neuen Chapters versorgen.

Welche Inhalte bringt Chapter 4? Epic Games hat offiziell noch nichts zu den kommenden Inhalten bekannt gegeben. Leaker jedoch haben schon einige Ideen, die euch zum Release erwarten können. Folgende listen Hypex und Shiina auf:

Neue kosmetische Items – Kleidung/Gewänder

First-Person-Modus

Motorräder und Flugtiere als Fahrzeuge

Eine neue Map – Artemis lautet der Platzhaltername

Sollten weitere Informationen bezüglich kommende Inhalte geleakt werden, werden wir sie für euch aktualisieren und hier aufführen.

Warum endet Chapter 3 so früh? Das weiß leider niemand so genau, nur Epic Games kennt die offiziellen Gründe über das vorzeitige Aus von Chapter 3. Spieler mutmaßen auf reddit jedoch, dass es mit dem angekündigten Release vom 2.0 Kreativ-Modus zusammenhängt.

Die Entwickler hatten schon im Hintergrund an der Überarbeitung und Aufpolierung des Modus gearbeitet, jedoch war dieser laut den Fans noch nicht zu Beginn von Chapter 3 fertig. Man könnte somit das 3. Kapitel als eine Art „Überbrückung“ sehen, damit Epic Games mit Chapter 4 einen noch größeren Release über die Bühne bringt.

In diesem sind dann neue Features dabei, wie der First-Person-Modus oder eben Kreativ 2.0. Ob das nun der wahre Grund ist, weiß niemand. Fakt ist, dass bald ein Live-Event ansteht. Versucht also noch euren Battle Pass zu vervollständigen und für das Live-Event Zeit zu finden.