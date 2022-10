Fortnite: 5 coole Maps, die ihr mit Freunden spielen könnt – Mit Map-Code

Fortnite bietet mit seinem Kreativmodus eine Plattform voller cooler Spiele, die man nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden angehen kann. Wir zeigen euch deshalb 5 coole Maps, die ihr mit Freunden zocken könnt und viel Spaß bieten.

Was sind das für Maps? In solchen Creative-Maps könnt ihr mit euren Freunden nicht nur Kämpfe austragen, sondern auch Rätsel lösen oder sogar gegen Horden von Zombies kämpfen und Quests erledigen.

Kreativmodus-Maps in Fortnite – Wo Map-Code eingeben?

Mit den zwölfstelligen Codes könnt ihr an den verschiedensten Maps teilnehmen. Erfahrt nun zunächst, wie das funktioniert.

Wie gibt man einen Code für den Kreativmodus in Fortnite ein?

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einem Portal mit Terminal-Gerät

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt, jetzt könnt ihr den Code eingeben

Null-Bauen – Map Codes

Wie haben wir die Maps ausgewählt? Wir haben hier 5 Maps herausgesucht, in denen ihr mit euren Freunden abwechslungsreiche Matches bestreiten könnt, in denen nicht gebaut wird. Die Auswahl basiert auf Feedback der Spieler und Präferenzen des Autors.

„Fall Guys“ Ultimate Knockout – Map-Code 3958-4575-1075

„Fall Guys“ Ultimate Knockout

Was ist das für eine Karte? Falls ihr keine Lust auf das echte Fall Guys habt und stattdessen mit euren Fortnite-Skins lustige Minispiele spielen möchtet, wäre diese Map vielleicht etwas für euch. In dieser detaillierten Kopie könnt ihr einige der besten „Fall Guys“-Minispiele zocken, die es gibt. Nehmt also eure Freunde mit und versucht den ersten Platz zu erreichen.

Hordenite (Zombie City) – Map-Code 9757-2182-9827

Hordenite (Zombie City)

Was ist das für eine Karte? In Hordenite startet ihr an einem namenlosen Strand und müsst euch durch das Tutorial bis zur Zombie-Festung kämpfen. Dort angekommen erwartet euch ein Crafting-System mit 30 Waffen, viele Quests, ein Level-System sowie viele bösartige Zombies, die vernichtet werden müssen. Um besser überleben zu können, lohnt es sich Freunde mitzubringen, da es im Team wahrlich sicherer ist als alleine. Seid ihr bereit, euch gemeinsam der Horde zu stellen?

Escape Room: Coulrophobia – Map-Code 2655-9116-5877

Escape Room: Coulrophobia

Was ist das für eine Karte? Escape Room ist eine Map, die für zwei Spieler ausgelegt ist. Ihr findet euch gemeinsam mit eurem Freund eingesperrt in Zellen und müsst einem gruseligen Clown entkommen. Während eurer Flucht müsst ihr Rätsel lösen und aufpassen, dass der Clown euch nicht erwischt. Sollten euch Herausforderungen gefallen, wäre Escape Room genau das passende Spiel für euch.

Smash Nite – Map-Code 1047-5477-3885

Smash Nite

Was ist das für eine Karte? Wer Super Smash Bros kennt, wird Smash Nite lieben. In diesem 2 vs. 2 tretet ihr mit eurem Freund gegen zwei Gegner im Nahkampf an. Dieses Team, welches es schafft, sein Gegenüber von der schwebenden Map zu schmeißen, gewinnt. Ein Greifhaken hilft euch dabei, euch in sichere Umgebung zu bringen, falls ihr herunterschmeißen werdet. Nehmt also eure Schwerter und Hämmer in die Hand und zeigt euren Feinden, wie man kämpft.

Terminal MW2 Remake Gun Game – Map-Code 4340-5772-0250

Terminal MW2 Remake Gun Game

Was ist das für eine Karte? Gun Games sind coole Modi, in denen ihr mit Freunden gegeneinander antreten könnt, um so eurer Waffengeschick auf die Probe zu stellen. Auf dieser ehemaligen Map von Modern Warfare 2 aus CoD müsst ihr insgesamt 30 Kills erlangen. Pro Kill erhaltet ihr eine andere Waffe. Nehmt also eure Freunde mit und zeigt ihnen, wer wirklich der beste Spieler unter euch ist.

Gut zu wissen: Ihr werdet im Kreativmodus nicht nur mit coolen Modi unterhalten, sondern könnt auch euren Battle Pass aufleveln. Nach einer bestimmten Spieldauer in einem von euch gewähltem Modus erhaltet ihr eine Menge XP, die euch gutgeschrieben werden. Es lohnt sich also den Kreativmodus auszuprobieren, um auch so an eurem fehlenden „Battle Pass“-Fortschritt zu gelangen.

Was haltet ihr von den Maps, die wir euch vorgestellt haben? Findet ihr sie cool oder habt ihr andere Favoriten in eurer Bibliothek? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Falls ihr wissen wollt, welche Skins Fortnite schon veröffentlicht hat, gibt es hier unsere Skin-Liste: