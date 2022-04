Fortnite: 3 coole Null-Bauen-Maps, die ihr ausprobieren solltet – Mit Map-Code

Mit Ni no Kuni: Cross Worlds kommt ein MMORPG zum bekannten Rollenspiel bald auch zu uns in den Westen. Seht hier frisches Gameplay.

Was haltet ihr von solchen Maps, die von der Community erstellt wurden? Findet ihr sie cool und treibt ihr euch öfter im Kreativmodus oder bleibt ihr dem Battle Royal treu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Ein Bonus, den ihr nicht vergessen solltet: In Fortnite könnt ihr auch im Kreativmodus XP für euren Battle Pass sammeln. Dafür müsst ihr jedoch genug Zeit darin verbringen und euch aktiv in dem Modi austoben.

Wir haben hier 3 Maps herausgesucht, in denen ihr mit euren Freunden abwechslungsreiche Matches bestreiten könnt, in denen nicht gebaut wird. Die Auswahl basiert auf Feedback der Spieler und Präferenzen des Autors.

Was sind das für Maps? In solchen Creative-Maps könnt ihr eure Bau- und Kampfkünste auf meist engem Raum testen und üben. In der Regel werdet ihr auf eine Map mit vielen Waffen und Schildtränken geworfen. Dort gewinnt dann nur der, der beim Zielen und Schießen am sichersten ist.

Seit der Einführung des Null-Bauen-Modus in Fortnite sind viele Spieler zum „Battle Royal“-Shooter zurückgekehrt. Wir zeigen euch deshalb drei coole Maps in denen ihr Abwechslung, Spaß und vor allem nicht Bauen müsst.

