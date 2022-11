Fortnite bringt nach 5 Jahren endlich ein Tutorial – Also eins, das auch funktioniert

In Fortnite gab es seit seinem Release kein richtiges Tutorial, das auch wirklich die Spieler in die Tiefen des Battle Royals einführte. Nun, nach ungefähr 5 Jahren ist es so weit. Doch wie gut ist das wirklich? Wir haben ihn uns angesehen.

Was ist das für ein Tutorial? In Fortnite existierte bislang noch kein wirkliches Tutorial, in denen das Bauen, die Bewegungsoptionen sowie der Umgang mit Waffen den Spielern näher erläutert wurde. Spieler wurden, wenn sie nicht vorher schon im PvE-Modus „Rette die Welt“ das Bauen erlernten, ohne Vorkenntnisse auf die Map geworfen.

In Season 10 Chapter 1 führte Epic Games deshalb einen Übungsschießstand ein, um Spielern zu helfen, sich in ihrer Zielsicherheit zu verbessern. Der Modus „Combine“ wurde geboren, jedoch nach Season 10 schnell verworfen.

Jetzt nach ungefähr 5 Jahren hat Epic Games den Spieler einen neuen Modus erschaffen, indem sie endlich die Grundkenntnisse des bunten Battle Royals erlernen und so auch besser verstehen können.

5 Jahre und endlich ein Tutorial für Anfänger

Ist das wirklich ein Tutorial? Der Combine-Modus aus Season 10 Chapter 1 ließ die Spieler nur ihre Zielgenauigkeit verbessern und überließ ihnen einen Schießstand. Mehr zu wichtigen Kernkomponenten des Spiels wurden jedoch nicht erläutert. Das neue Tutorial lässt sich allerdings ansehen und macht seinem Namen alle Ehre.

Spieler lernen, wie man bauen, sich heilen, Waffen benutzen und sich bewegen kann. Solltet ihr also neu ins bunte Battle Royal gestoßen sein und ihr seid mit den Mechaniken überfordert, legen wir euch das Tutorial ans Herz. Dieses zeigt euch die wichtigsten Dinge, die ihr vor eurer ersten Runde wissen solltet.

Wo lässt sich der Modus auswählen? Geht dazu auf den Startbildschirm von Fortnite selbst. Dort angekommen, öffnet ihr eure Modi-Auswahl. Nun öffnet sich ein Fenster mit vielen Reitern und dazugehörigen Modi.

Geht jetzt auf den Reiter „Von Epic“ oder „By Epic“ und sucht den Modus „Tutorial aus. Diesen müsst ihr nur noch anklicken und das Tutorial startet.

Auf welchen Plattformen könnt ihr das Tutorial spielen? Während PC- und Handyspieler auf das Tutorial zugreifen können, müssen Konsolenspieler in die Röhre gucken. Wir haben auf unserer PS5 den Tutorial-Modus noch nicht gefunden. Wir gehen jedoch davon aus, dass Epic Games den Modus in den kommenden Wochen auf allen Plattformen zugänglich macht.

Das war unsere Vorstellung des Tutorials in Fortnite, das 5 Jahre zu spät kam. Wie findet ihr es das Epic Games trotz der Verspätung nachlegt und eine Möglichkeit bietet die Grundkenntnisse des Spiels zu erlernen. Lasst uns gerne einen Kommentar da!