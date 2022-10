Fortnite: Ein korrupter Mitarbeiter von Epic hat offenbar Codes für „150 €“-Sammleritem erstellt und dreist vertickt

Bei Fortnite gibt es einen Eklat um einen russischen Mitarbeiter, ein Vertragsnehmer von Epic. Der soll einiges angestellt haben: Es heißt, er habe Codes der wertvollen „Minty Pickaxe“ erstellt und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Außerdem soll er sensible Daten geleakt haben. Das Spiel habe er auch noch manipuliert. Epic hat bereits seinen Zugang blockiert.

Woher sind die Vorwürfe? Die Vorwürfe stammen aus einem russischsprachigen YouTube-Video vom 27. Oktober (via youtube): Es gebe einen „extrem korrupten russischen Mitarbeiter von Epic Games.“

Aus einer Reaktion von Epic Games kann man schon sehen, dass an dem Vorwurf offenbar was dran ist. Man stellt bei Epic Games rasch klar, dies sei ein „Contractor“, also jemand, der vertraglich mit bestimmten Aufgaben betreut wurde.

Epic Games sagt, man schaue sich „aktiv die Vorwürfe“ an. Währenddessen hat man den Zugang des Mannes zu den Systemen von Epic Games geblockt.

Ein englischsprachiges Video zum Thema hat Epic Games per Copyright-Strike von YouTube löschen lassen. Es heißt, das Video umfasse „sensitive persönliche Informationen“ über Angehörige der Fortnite-Community (via twitter).

Russe soll Codes für Sammler-Item erstellt und verkauft haben

Was soll der Mitarbeiter besonders Schlimmes gemacht haben? Der schwerste Vorwurf ist es, dass der russische Mitarbeiter Codes des Items „Minty Pickaxe“ erstellt habe und die dann zum Kauf auf dem Schwarzmarkt anbot.

Die Minty Pickaxe ist ein digitales Cosmetic-Item, das man sich unter anderem im Dezember 2019 holen konnte, wenn man sich eine „FUNKO-POP-Lama-Figur“ kaufte.

Es ist ein Sammlerstück und man kann es ingame, in Fortnite, nur erhalten, wenn man einen Code einlöst, der eigentlich streng limitiert sein sollte.

Weil diese Items schon relativ alt sind, sind sie wertvoll. Auf eBay werden aktuell Versionen des Items für 150 $ angeboten und angeblich seien schon 14 verkauft worden.

Außerdem soll der Mitarbeiter noch eine ganze Reihe von anderen Untaten begangen haben:

So habe er ausgeplaudert, wie viel Geld Creators für ihre erstellten Maps bekommen haben – das sind offenbar die „sensiblen Daten“, von denen Epic spricht

Er soll die Maps seiner eigenen Freunde bei Discovery geboostet haben

Er soll bestehende Maps verändert haben, in der Hoffnung, sie würden entfernt

Es sieht ganz danach aus, als hat Epic da einiges aufzuklären.

Fortnite verklagt den Typen, der das mit dem Kometen verraten hat

Epic ist bekannt dafür, ein Exempel an Schurken zu statuieren

Warum ist das so schwierig? Es ist für Epic peinlich und auch rechtlich relevant, wenn jemand sensible Daten an die Öffentlichkeit trägt.

Dass jemand wertvolle Sammler-Gegenstände erstellt und sie dann verkauft, ist zudem ein Eingriff in den Markt und widerspricht dem Gerechtigkeitsempfinden der Spieler.

Epic ist bekannt dafür, an Leuten ein „Exempel“ zu statuieren, damit keiner auf die Idee kommt, es Übeltätern gleichzutun, die sich an Fortnite vergreifen. So hat man einen Tester verklagt, der geheime Infos über kommenden Content verriet und man ging hart gegen Cheater vor, selbst wenn sie noch sehr jung waren:

Fortnite verklagt echt dreisten 14-jährigen Cheater – So ging das aus