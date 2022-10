Neue Waffe in Fortnite ist absurd gut, lässt in Sekunden alles explodieren – So kommt sie an

In Fortnite ist seit Season 4 viel los. Spieler können sich in Chrom-Kleckse verwandeln, die Welt wird in ein glänzendes Wunderland konvertiert und kuriose Skins geben der Szenerie den Rest. Jetzt hat Epic Games sogar eine neue Knarre auf die Map geworfen und die ist ziemlich verrückt.

Was ist das für eine Waffe? In Fortnite kommen in jeder neuen Season nicht nur Map-Veränderungen und neue Skins des Battle Passes zum Vorschein, sondern auch verrückte Erfindungen der Waffenschmiede von Epic Games. Diesmal haben sich die Entwickler etwas Kurioses ausgedacht, nämlich den Explosionsschleimwerfer.

Der Explosionsschleimwerfer

Wir zeigen euch alles Wichtige über die Waffe, woher man sie bekommt und was die Community von der Knarre hält.

Kann Gebäude in Sekunden vernichten – Spieler befürchten Nerf

Was kann die Waffe im Kampf? Das Gewehr verschießt einen orangefarbenen Schleim, der auf allen Oberflächen haften bleibt. Einmal versprüht, dehnt sich die klebrige Masse kurz aus und detoniert dann mit verheerender Wirkung.

Hier nochmal ein Clip, der euch die Wirkung dieser neuen Substanz noch visuell darstellt:

So die die klebrige Masse des Explosionsschleimwerfers aus.

Epic Games hat schon viele explosive Waffen erschaffen, die sogar zu den besten Knarren im Spiel zählen, doch der Schleimwerfer unterscheidet sich bislang von allen Variationen.

Mit diesem Gewehr habt ihr die Möglichkeit, Gebäude in Sekunden niederzureißen. Holz-, Stein-, Metallwände sowie Gebäude in der Umgebung haben keine Chance und werden in einem Wimpernschlag niedergerissen.

Was sagen die Spieler? Auf reddit versuchen die Spieler, die Waffe einem anderen Gaming-Titel zuzuordnen. DartBoardGamer meint beim Anblick des Trailers: „Willkommen im Fortnite Splatfest“, was eine Abschließung auf Splatoon ist.

Andere Spieler meinen sogar, die orange Substanz erinnere sie an das Propulsions-Gel von Portal, wie reddit-User Unusuall-Drop2344 verkündet.

Stimmungstechnisch finden einige Spieler die Waffe sehr gut, doch befürchten daher auch einen baldigen Nerf.

„Ich gebe dem einen Tag, bevor er zur Hölle generft wird. Zu viel Spaß, um von Dauer zu sein.“ – meint anger_is_a_gif

„Ich habe heute Abend mehrere Siege damit erzielt, es wird definitiv traurigerweise generft. Er richtet in Sekunden so viel Schaden an, besonders wenn die Spieler damit bedeckt sind.“ – sagt GoldenYellowPup

„Ganz zu schweigen davon, dass der andere Typ nichts sehen kann, während er bedeckt ist, also kannst du ihn einfach mit einem Kopfschuss erledigen“ – fügt NinjaMelon39 an

Solltet ihr also die Waffe noch nicht getestet haben, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, bevor Epic Games das Gewehr in den Tresor oder schlimmer noch, in Grund und Boden nerft.

Wichtiges zur Waffe: Auch dieses Gewehr besitzt verschiedene Infos, die ihr definitiv wissen solltet, ehe ihr sie in euren Händen haltet.

Fundort Auf dem Boden, in Kisten sowie Vorratslieferungen Besitzt erhöhte Droprate bis zum Release von Patch 22.20

Magazingröße 200 Schuss besitzt die Waffe im Gesamten Ihr könnt die Munition nicht aufstocken

Zerstört Gebäude in nur wenigen Schüssen Eignet sich vor allem im Build-Modus

Tötet Gegner sehr schnell Build-Modus – 5 Schüsse No-Build-Modus – 6 Schüsse



Das waren alle wichtigen Infos zum neuen Gewehr in Fortnite, wie findet ihr die Knarre? Habt ihr sie ausprobiert und findet sie zu stark? Oder hat Epic Games etwas Cooles geschaffen, das definitiv noch ein Weilchen in Fortnite bleiben soll? Lasst es uns gerne wissen!