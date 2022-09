Spieler in Fortnite feiern Season 4, aber meckern: „Wir haben einen der schlimmsten Battle Passes bekommen“

Wie in jeder neuen Season in Fortnite startete auch Season 4 mit coolen neuen Inhalten, die Spieler eine lange Zeit unterhalten sollen. Doch viele Fans stört eine wichtige Sache im BR-Shooter, und das ist der neue Battle Pass. Wir zeigen euch, was den Spielern daran missfällt und was nicht.

Was kritisieren die Spieler? In Season 4 Chapter 3 kam nicht nur eine überarbeitete Map mit vielen neuen POIs, sondern auch neue Waffen und ein brandneuer Battle Pass. Während also die 4. Season von Spielern mit Freude angenommen wurde, war für sie der Spaß nach dem ersten Blick auf den Battle Pass vorbei.

Auf reddit fingen Spieler deshalb an, über den neuen Pass zu diskutieren. Sie kamen sogar zu dem Entschluss, den Pass, als einer der schlimmsten seiner Art zu deklarieren. Wir zeigen, was genau diesen so schlecht macht.

Falls ihr noch nicht den Story-Trailer gesehen habt, haben wir für euch das Richtige:

Coole Season, aber der Battle Pass überzeugt nicht

Was genau stört die Spieler? Es sind im Grunde viele Dinge im Pass, die diesen schlecht machen. Der reddit-User YourSenpai169 hat die schlimmsten Dinge in seinem Beitrag zusammengefasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Paradigma Ein relevanter Charakter von der Story wird zu einem Crossover

Bytes und Twyn Gehöre zu den schlecht bewerteten Skins in den Umfragen von Epic Games

Spider-Gwen Auf Level 100 gibt es erneut ein Marvel-Crossover

Bytes-Erntewerkzeug Kann nur vom unbeliebten Byte getragen werden

Grriz Ein zusammenhangsloser Skin, der nichts mit dem jetzigen Season-Thema zu tun hat



Was sagen die Spieler? Im Grunde können die Spieler die Crossover, sowie Bytes und Twyn nicht leiden. Vor allem, was Byte angeht, sind viele Spieler verärgert. Er besitzt eine coole Spitzhacke, aber diese ist nur an ihn gebunden. Das nervt die Spieler:

„Moment, ernsthaft? Die verchromte Spitzhacke ist an diesen einen Skin gebunden??? Diese verchromte Spitzhacke/Emote wäre eine der coolsten Spitzhacken mit einer Beschwörungsanimation gewesen, aber wenn das stimmt, ist das wirklich ärgerlich.“ – meint jutheg00g

„Wirklich? Ich dachte, das ist cool, ich hoffte, ich könnte es für alle meine Charaktere verwenden. Aber das ist super verdammt lahm, wenn es nur an diesen gebunden ist.“ – sagt TheLastHowl

„Auch keine Tänze und mehrere Stufen werden von Byte-Stilen und eingebauten Emotes usw. übernommen, was den Battle Pass wirklich glanzlos macht“ – meint AutumnFguy

„Byte war buchstäblich der absolut am niedrigsten bewertete Skin und Twyn war nicht allzu weit davon entfernt“ – stellt OwenBowen222 klar

Doch es existieren nicht nur schlechte Meinungen zum Battle Pass. Einige Fans finden sogar in Season 4 ihre Lieblinge und sprechen das laut aus.

Welche Skins werden dennoch gefeiert? Trotz des Unmuts sind einige Skins dennoch beliebt. Darunter der Marvel-Skin „Gwen“, sowie der gruselige Bär „Grizz“. Spieler meinen das Gwen von Epic Games sehr gut von ihrem Film übernommen wurde und sehr detailgetreu aussieht. Das feiern die Spieler und meinen:

„Spider-Qwen ist perfekt. Das Warten hat sich absolut gelohnt! Kann den Film auch kaum erwarten“ – meint StandartCell9963

„Es sieht aus, als wäre es direkt aus dem Spiderverse-Film gerissen worden. Wahnsinn, wie gut das aussieht. Und wenn man das so betrachtet, denke ich, dass sie (Epic Games) sich absolut schämen sollten, wie wenig Mühe viele ihrer Skins in letzter Zeit bekamen“ – sagt Dark_Tony_Sholhub

Man sieht also, dass nicht alles im Battle Pass nur schlecht ist. Jeder hat seine eigene, subjektive Meinung zu solchen Dingen. Auch wenn es dem Großteil der Fans missfällt, so gibt es auch Spieler, die ihren Gefallen darin finden werden. Wir wollen also von euch wissen: Was haltet ihr vom Battle Pass? Findet ihr ihn gut oder nicht? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!