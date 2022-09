Die besten Einstellungen für die Nintendo Switch, wenn ihr Fortnite spielt

Neben genannten Settings lässt sich euer Fortnite-Spielerlebnis auf der Switch darüber hinaus auch noch weiter optimieren durch Tweaks, wie das Heruntersetzen der TV-Bildschirmauflösung auf 720p in den Systemeinstellungen oder auch Gadgets, wie beispielsweise einem Ethernet-Dongle, welches eine direkte Internetverbindung der Standard-Konsole via einem LAN-Kabel ermöglicht:

Viele erfolgreiche Spieler setzen bei der Wahl der Controller-Konfiguration auf „Combat Pro“. Diese passt nicht nur am besten zu den Joycons, sie orientiert sich auch sehr an den Fortnite-Versionen für andere Plattformen. Das kann euch helfen, wenn ihr Fortnite früher beispielsweise schon auf der PS4 gespielt habt.

Alternativ stehen euch außerdem eine Menge an fortgeschrittenen Empflindlichkeits-Konfigurationen zur Verfügung, die ihr ganz individuell auf euch zuschneiden könnt. Da die Empfindlichkeits-Slider bei der Switch Version von Fortnite jedoch nicht so leicht einzustellen sind, sodass selbst kleinste Änderung das Gameplay stark beeinflussen können, würden wir euch davon zunächst einmal abraten.

Hier scheiden sich die Geister bei einigen bekannten Spielern. Während beispielsweise YouTuber „Zenterr“ seine Settings bei „Sprinten Umschalten“ und „Türen automatisch öffnen“ eingeschaltet hat, schwören andere Spieler darauf, diese auszuschalten. Dies macht beispielsweise Sinn, wenn ihr mit einem Gegenspieler in einem Haus seid. Das Letzte, was ihr dann wollt, ist, versehentlich eine Türe zu öffnen, hinter der ein Feind lauern könnte. Probiert hier einfach aus, womit ihr am besten klarkommt.

Wie bei anderen Spielen gilt auch bei Fortnite grundsätzlich: je niedriger die Grafikeinstellungen, desto besser ist die Performance. Falls ihr diese also verbessern wollt, lohnt sich ein Blick in die Einstellungen dementsprechend allemal.

Wie kann ich meine Einstellungen anpassen? Um in die Settings für Fortnite zu kommen, drückt ihr im Hauptmenü die +-Taste eurer Switch und scrollt anschließend herunter zum Zahnrad-Symbol. Bei dem nun erscheinenden „Menü“, geht ihr dann logischerweise auf „Einstellungen“. Als Nächstes öffnet sich auch schon direkt die erste Settings-Seite. Um zwischen den verschiedenen Tabs der Settings hin und her zu wechseln, verwendet ihr die R- und die L-Taste eurer Switch.

Noch immer ist Fortnite ein absoluter Dauerbrenner auf allen Plattformen. Und auch auf der Nintendo Switch erfreut sich der Titel von Epic Games noch immer größter Beliebtheit. Falls ihr euch also fragen solltet, mit was für Settings die Profis Fortnite auf der Konsole spielen, haben wir hier die Antwort für euch.

