Wer eher auf der Suche nach einer normalen Powerbank ist, die man auch mit dem Smartphone oder Tablet verwenden kann, der sollte einmal in die Kaufberatung auf MeinMMO schauen. Hier findet ihr die besten Powerbanks für Handy, Nintendo Switch und Co.

Was ist das für ein Gerät? Bei dem Upgrade, was ich gekauft hatte, handelt es sich um eine „tragbare Powerbank“. Die kann man unterwegs und auch im Betrieb mit der Switch verwenden, ohne das man zusätzliche Kabel braucht.

Und die Akkulaufzeit hat meine Freundin und mich irgendwann so genervt, dass ich mich auf die Suche nach einer passenden Alternative begeben habe. Heraus gekommen ist ein Upgrade für 15 Euro, mit dem meine Freundin einen ganzen Nachmittag an ihrer Switch zocken kann, ohne ständig eine Steckdose zu brauchen.

Die Nintendo Switch ist ein praktisches Gerät, wenn man unterwegs zocken möchte und nicht immer vorm Fernseher sitzen will. Hier ist der Handheld-Modus enorm praktisch, denn ich kann mich mit dem Gerät aufs Bett oder in den Garten setzen und hier zocken. Mit der Nintendo Switch OLED hat man zumindest ein Modell mit verbessertem Display vorgestellt.

