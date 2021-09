Was denkt ihr? Würdet ihr euch ein Steam Deck kaufen oder habt es bereits vorgestellt? Stehen für euch Switch und Steam Deck in Konkurrenz oder handelt es sich um Konsolen, die die gegenseitige Konkurrenz nicht fürchten brauchen?

Nintendo ist mit seiner Switch bisher sehr erfolgreich, während Valve erst einmal auf dem Markt Fuß fassen muss. Mit der bisherigen Hardware wie Steam Controller oder Steam Machines war Valve bisher wenig erfolgreich. Am Ende wird vor allem die Frage eine Rolle spielen, ob man lieber am PC zocken möchte, oder doch eher das “Konsolen-Feeling” bevorzugt.

Die Nintendo Switch setzt auf ein einfaches System ohne zusätzliche Möglichkeiten und ist dadurch deutlich zugänglicher. Auch viele Spiele, die ihr auf der Nintendo Switch zocken könnt, richten sich eher an ein jüngeres Publikum. Mit einem Preis von rund 300 Euro bei der normalen Switch richtet man sich an eine breite Zielgruppe.

Valve will sich mit dem offenen System vor allem auch an User wenden, die durchaus bereit sind, sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen.

Valve richtet sich an mobile Gamer und will den Gaming-PC auf das mobile Gerät bringen. Anstatt am Desktop-PC, könnt ihr auf diese Weise auch auf der Couch oder dem Bett sitzen und von dort aus zocken.

Das Steam Deck setzt auf eine offene Plattform. Theoretisch kann jeder User auf seinem Gerät installieren, was er möchte. Wer Steam OS, welches auf Linux basiert, nicht möchte, der kann problemlos auch Windows installieren. Valve selbst schreibt in seiner offiziellen Erklärung: “Das Steam Deck ist ein PC, auf dem Sie Software und Betriebssysteme von Drittanbietern installieren können.”

Valve setzt beim Steam Deck auf AMD. Beim Prozessor setzt man auf AMDs Zen 2, während bei der Grafikkarte RDNA 2 zum Einsatz kommt. Kombiniert wird das mit 16 GB LPDDR RAM. Das ist Arbeitsspeicher, der besonders wenig Strom verbrauchen soll (LP steht für Low Power) und kommt vor allem in mobilen Geräten wie Handys, Konsolen und in Laptops zum Einsatz.

In diesem Abschnitt gehen wir auf die technischen Daten der beiden Konsolen ein. Wir vergleichen, was die Konsolen auf dem Papier bieten können und wo die Unterschiede liegen.

