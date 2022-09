Fortnite: Server Down für Season 4 Chapter 3 – Alle wichtigen Infos und Leaks auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 18. September, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update 22.00 für Season 4 auf die Server zu laden. Vorläufige Patch-Notes für das Update gibt’s hier.

Was passiert heute in Fortnite? Der Battle Royal Shooter bekommt endlich seine neue 4. Season für Chapter 3 spendiert. Mit ihr kommen nicht nur coole Map-Veränderungen ins Spiel, sondern auch neue Waffen, Mechaniken, Skins und vieles mehr.

Was euch im Server Down erwarten wird, ob dieser reibungslos verläuft und welche Leaks offenbart werden, erfahrt ihr im folgenden Teil unseres Beitrags.

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange ist es offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Downtime beginnt offiziell laut Epic Games um 8.00 Uhr deutscher Zeit. Im Vergleich zu anderen Updates also relativ früh. Die Entwickler selbst warnen alle Spieler zusätzlich davor, dass es sich hierbei im Vergleich zu anderen Updates um ein größeres handelt.

Wann könnt ihr wieder spielen? Erfahrungsgemäß werden vor dem Update alle Modi von Fortnite eine halbe Stunde vorher deaktiviert. Danach werden die Server um 8.00 Uhr heruntergefahren und ihr werdet alle aus dem Spiel gekickt. Irgendwann lässt Epic Games euch dann das Update herunterladen und nach dem Download solltet ihr euch wieder einloggen können.

Bei einem solchen Server Down für eine neue Season jedoch wird es komplizierter. Die Datei fällt meist größer aus und es kommt oft zu Verzögerungen, Bugs oder Problemen, die den Zeitplan von Epic Games immer weiter nach hinten verschiebt. Wir gehen also davon aus, dass ihr erst gegen Mittag euch wieder in Fortnite einloggen könnt.

Wann kommen die Patch Notes? Wenn eine neue Season startet, werden im späteren Verlauf des Tages auch die Patch Notes offiziell von Epic Games veröffentlicht. Diese fassen wir euch bei Zeit kompakt und kurz in unserem Artikel zusammen.

Was gibt es Neues für Season 4? Leaker und Dataminer haben sich schon die Hände schmutzig gemacht und viele interessante Dinge bezüglich Season 4 Chapter 3 herausgefunden. Folgendes könnte auf dem Plan stehen:

Neuer Battle Pass mit coolen Skins – Marvel ist auch dabei

Paradigma Gwen Goth Meowscles Alle bekannten Teaser-Bilder

Es wurden auf allen bekannten Plattformen Teaser-Bilder zu kommenden Skins gefunden. Diese zeigen verschiedene Hände der betreffenden Figuren, die versuchen, sich aus dem silbernen Schleim zu ziehen. Hierbei handelt es sich um Gwen von Marvel, Paradigma von den Sieben und Meowscles als Goth-Version. Mehr dazu haben wir euch in unserem detaillierteren Beitrag zusammengefasst.

Drama um die Sieben

Was ist mit den Sieben passiert? Die Sieben fingen nach dem Sieg gegen den IO an zu feiern. Nach und nach jedoch begangen mehrere Mitglieder der Gruppe, sich merkwürdig zu verhalten. Sie zogen ihren Helm aus, der sie vor der Amnesie des Sturms schützte und ließen sich von einem mysteriösen Wesen fangen.

Nun sind alle Anführer der Sieben verschwunden und eure Aufgabe wird es sein, die Ordnung der Insel aufrechtzuerhalten und herauszufinden, was mit den Sieben passiert ist.

Season 4 Map könnte bald in Chrom erstrahlen

Was passiert auf der Insel? Wer die Story von Season 3 gespielt hat, erfährt, dass der Nullpunkt trotz seiner Rettung für viel Chaos sorgt. Verschiedene Realitäten kreuzen die Chapter 3 Map und sorgen dafür, dass alte POIs zurückkehren.

Der Realitätsbaum des Nullpunkts breitet unterdessen seine Wurzeln auch weiter aus und sorgt indirekt für eine durchwachsene Insel. Und dann ist da noch dieser merkwürdige chromfarbige Schleim, der alles einnimmt und sich ausbreitet. Sollte die Gefahr in Season 4 nicht gebannt werden, könntet ihr euch bald in einer strahlenden Map wiederfinden, in der alles in einer Farbe eingetaucht ist.

Indessen wird nur noch die Zeit zeigen können, was ihr in Season 4 finden werdet. Ob es eine in Chrom getauchte Map ist oder coole neue Battle-Pass-Skins, wir berichten euch über alle Leaks des Updates. Seid ihr bereit für Season 4? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Ihr möchtet stattdessen wissen, ob Fortnite immer noch 2022 populär ist? Dann ist dieser Beitrag genau der richtige für euch: