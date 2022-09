Fortnite: Server Down für Patch 21.51 – Alle wichtigen Infos und Leaks auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 07. September, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update 21.50 auf die Server zu laden. Vorläufige Patch-Notes für das Update gibt’s hier.

Was passiert heute in Fortnite? Diesmal erwartet euch ein Patch. Dazu werden die Server für Wartungsarbeiten und den neuen Patch 21.51 offline genommen.

Der Patch bringt neue Skins, wilde Waffen und eventuell Veränderungen auf der Map. Damit ihr nichts verpasst, aktualisieren wir von MeinMMO diesen Artikel regelmäßig im Laufe des Tages für euch.

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange ist es offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden voraussichtlich um 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren, um Update 21.51 zu installieren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 9:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind bei solchen Wartungsarbeiten meist für mehrere Stunden offline und das Spielen ist dann nicht mehr möglich. Die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden andauern. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Bei solchen Wartungsarbeiten kann es auch immer zu technischen Problemen, Bugs und Verzögerungen kommen. Falls solche Komplikationen auftreten sollten, werden wir euch davon sofort hier berichten.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht schon länger wenig bis gar keine Patch Notes mehr. Mitglieder der Community suchen und finden die Änderungen aber oft schnell. Kommen allerdings wichtige Änderungen, ergänzen wir diese im Artikel für euch.

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir wissen bislang noch nichts Konkretes, doch Leaker haben sich mit ihren Vorhersagen oft als sichere Quelle dargestellt. Das wissen wir:

Mögliches Live-Event könnte kommen

Leaker sind sich nicht sicher, ob Epic Games ein kleines Live-Event plant, denn mit Patch 21.50 wurden alle wichtigen Baustellen in Fortnite behoben. Es handelt sich also mit hoher wahrscheinlich beim Update 21.51 nicht um einen Wartungspatch, sondern wohl um ein Contentupdate.

Es werden also entweder schon vorläufig neue Inhalte in den Daten gebunkert oder ein Live-Event kurz vor dem Ende von Season 3 aufgebaut. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls neue Infos diesbezüglich veröffentlicht werden.

Bald ist es so weit und Season 4 steht kurz vor seinem Startschuss, seid ihr schon bereit für den Release, mit neuen coolen Waffen, Skins und Map-Veränderungen? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren, was ihr denkt, was Epic Games in der neuen Season vorhat.

Neue Informationen bezüglich Season 4 Chapter 3 mit allen bekannten Leaks haben wir hier für euch zusammengefasst: