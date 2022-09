Fortnite: Seht die 59 Sekunden auf Twitch, in denen Ninja alles hinschmeißt – Ist das echt oder schauspielert er?

Dass Ninja eine Pause braucht, ist also plausibel. Normalerweise kündigen Streamer solche Pausen aber „leise“ auf Twitter an und nicht während eines Streams.

Was passierte danach? Ninja hat seitdem nicht mehr gestreamt und seine Social-Media-Kanäle lahmgelegt, indem er das Profil-Bild löschte und seinen Namen durch „User Not Found“ ersetzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to