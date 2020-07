Profi erklärt Vorteil von Hyper Scape vs. Fortnite und CoD Warzone

Hyper Scape, der neue Battle-Royale-Shooter von Ubisoft, ist als Open-Beta gestartet. Doch wo liegen die Vorteile des Spiels gegenüber der Konkurrenz wie Fortnite oder Call of Duty: Warzone? Pro-Gamer und Top-Streamer SypherPK erklärt es.

Was ist Hyper Scape eigentlich und was macht es so besonders? Hyper Scape von Ubisoft soll im Genre Battle Royale Fuß fassen und ist jüngst in die Beta gestartet. Es treten 33 Teams zu drei Spielern in einer stetig zerfallenen, virtuellen Großstadt an. Neben Waffen gibt es sogenannte Hacks. Das sind Skills, wie Wände errichten, Bomben legen oder unsichtbar machen.

Als große Features hat Hyper Scape eine vollwertige Twitch-Integration. Ihr könnt direkt mit euren Zuschauern auf Twitch in Verbindung treten und die Viewer dürfen regelmäßig besondere Events im Spiel starten. So ist dann plötzlich die Schwerkraft reduziert oder es gibt kurz unendlich Munition.

Besonders herausragend ist jedoch das extrem hohe Tempo von Hyper Scape. Das Spiel ist rasant und flott. Ihr klettert wie ein Affe an Wänden hoch, springt mit Jump-Pads durch die Gegend und verwandelt euch mit einem Hack sogar in einen riesigen Hüpfball. Hyper Scape ist wahrhaft nichts für Fans von „gemütlichen“ BR-Games wie PUBG.

Die Spielwelt von Hyper Scape ist futuristisch und voller Action.

So sieht Hyper Scape im Vergleich zu Fortnite und Warzone aus

Was sind die Vergleichspunkte? Der populäre Streamer und Pro-Gamer SypherPK (Fast 3,5 Millionen Follower auf Twitch) hat in einem Podcast mit den anderen Top-Spielern Nadeshot und CouRageJD über Hyper Scape gesprochen. Da die beiden anderen Teilnehmer noch kein Hyper Scape gezockt hatten, hat SypherPK es für sie vorgestellt und mit anderen BR-Games verglichen.

Die Talkrunde mit SypherPK, Nadeshot und CouRageJD.

Dabei kam es ihm vor allem auf einen Aspekt an: Wie viel Action bietet das Spiel im Laufe eines Matches? Doch bevor wir zur Auflösung gehen, folgt ein kleiner Blick auf die beiden Konkurrenten der Umfrage, Fortnite und CoD: Warzone.

So spielt sich Warzone

Was ist das Besondere an Warzone? Call of Duty: Warzone bringt das ausgereifte Gunplay von CoD in ein großes, kostenloses Battle Royale. Abgeworfen über dem verlassenen Gebiet der fiktiven Stadt „Verdansk“ flüchten Spieler vor dem radioaktiven Gas und kämpfen in 150-Spieler-Schlachten um den Sieg.

Grimmige Soldaten ballern pausenlos um den Sieg in Warzone.

Warzone bietet dabei ein relativ hohes Tempo, da es gute Chancen gibt, dass ein gefallenes Team-Mitglied wieder am Spiel teilnimmt – Entweder durch einen Sieg im Gulag oder durch Zurückkaufen. In der Warzone könnt ihr mit 1 – 4 Spieler starten und immer wieder gibt es rotierende Modi, die das Gameplay auflockern oder neue Mechaniken, die das ganze Spielerlebnis etwas ändern.

Das sagt SypherPK dazu: Bisher war für Sypher Warzone das rasanteste Spiel das „Nonstop-Action von Beginn bis Ende bot“. Dadurch, dass Gegner ständig wiederkommen und man dauern was vor der Flinte hat, war das Spiel bisher sein Favorit, was Action-Anteil anging. Man springt ins Gefecht, hat gleich eine Pistole dabei und kann sofort losballern.

So spielt sich Fortnite

Was ist das Besondere an Fortnite? Fortnite ist ein free2play Battle Royale-Spiel von Epic Games. Fortnite setzt vor allem auf das Bauen von Gebäuden mit Ressourcen aus der Spielwelt. Dank diversen Items zur Fortbewegung wird das Spiel öfter mal ziemlich flott. Allerdings könnt ihr nicht klettern oder über Hindernisse hechten.

Fortnite ist bunt und abgedreht, aber im Mid-Game oft recht eintönig.

Das sagt SypherPK dazu: Für Sypher ist Fortnite in diesem Vergleich das Schlusslicht. Es bietet seiner Meinung nach am wenigstens Action und es kann sein, das man in einem Match nur auf 10 Leute trifft. Daher nennt er das Spiel auch „Resident Sleeper“. Es sei einfach viel Leerlauf vorhanden, in dem nichts passiert.

Fazit: Das macht Hyper Scape besser als Warzone und Fortnite

So bewertet SypherPK Hyper Scape: Für Sypher ist Hyper Scape das neue Warzone. Denn bisher war der BR-Ableger von Modern Warfare das Spiel mit der Nonstop-Action. Doch Hyper Scape hat seiner Meinung nach „wirklich“ Action vom Start bis zum Ende.

Das liegt vor allem an dem irren Tempo, das Hyper Scape an den Tag legt. Es sei einfach immer etwas los und dadurch wäre das Spiel noch actiongeladener als Warzone, was laut Sypher „echt hart durchzuziehen ist“.

Sypher sagt auch, dass Hyper Scape das Tempo und den Spaß eines wilden Arena-Shooters äußerst erfolgreich in das Battle-Royale-Genre überträgt. Für Nadeshot, der es noch nicht gespielt hat, ist das Tempo von Hyper Scape sogar regelrecht „beängstigend“.

Das spricht noch für Hyper Scape: Gründe für diese Einschätzung sind – auch wenn Sypher das nicht direkt anspricht – die vielen Skills, die das Spiel mit noch mehr Tempo versehen. Außerdem kann man eh schon fröhlich auf Dächer und Balkone klettern und mit einem Affenzahn herumflitzen. Dazu kommt noch eine sehr liberale Respawn-Möglichkeit, die es toten Spielern erlaubt, als Geister herumzulaufen und dem Team noch mit Aufklärung beizustehen.

So flott spielt sich Hyper Scape.

Wenn das Team dann eigene Kills macht, kann man den Toten am Ort des Abschusses wiederbeleben. So bleibt der Spielerpool auch im Mid- und Late-Game recht konstant und es gibt immer genug Kanonenfutter.

Daher ist Hyper Scape wohl wirklich ein Spiel, das vor allem Action-Fans und Adrenalin-Junkies anspricht. Was noch alles für Hyper Scape spricht und warum ihr es mal ausprobieren solltet, erfahrt ihr in unserem Artikel zu Reaktionen auf die Beta des neuen Battle-Royale-Shooters von Ubisoft.