Hyper Scape ist ein neuer Battle Royal Shooter von Ubisoft. Er bietet schnelles Gameplay in einer futuristischen Welt. Man tritt in Dreier-Teams an und in ein Match passen 99 Leute – also kämpfen mindestens 33 Teams um den Sieg. Durch die Twitch-Erweiterung können Zuschauer in Streams aktiv auf das Spielgeschehen des Streamers einwirken und für Boni auf Cooldowns, Munition und mehr abstimmen.