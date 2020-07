Der Twitch-Streamer Nadeshot erklärt, dass er sich vor Ubisofts neuem Shooter „Hyper Scape“ fürchtet. Ist der 27-Jährige zu langsam für das BR-Spiel?

Was ist los bei Hyper Scape? Am 12. Juli startete die offene Beta von Ubisofts neuem, schnellen BR-Shooter. Gespielt wird in einer futuristischen Stadt, die nach und nach zerstört wird. Eine der Besonderheiten des Spiels ist, dass das Gameplay „schnell“ ist und Spieler sich viel, hoch und oft bewegen. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein schneller BR-Shooter mit viel Action.

Was sorgt den Streamer? Diese Features bereiten dem FPS-Veteranen Matthew „Nadeshot“ Haag wohl Sorgen. Der taktische Aspekt, den man aus anderen Games des Genres kennt, rückt hier etwas in den Hintergrund. Wichtig ist bei Hyper Scape, in Bewegung zu sein und seine nächsten Schritte oder Sprünge schon zu planen. Mal fliegt man dabei schnell in die Luft, um sich neu zu positionieren. Andere Fähigkeiten machen einen besonders schnell, denn das ist wichtig.

Nadeshot hat bisher noch keine Runde Hyper Scape gespielt. Doch er sah bereits einige Twitch-Streams, unter anderem von Fortnite-Pro Tfue.

In einem Gespräch mit CouRage und Neekolul aus dem 100-Thieves-Team, spricht Nadeshot über seine Sorgen bezüglich des Games. Der Streamer ist ein ehemaliger Profi-CoD-Spieler. „Ich spiele FPS-Spiele, seit ich ein Kind bin. Und ich habe Angst vor diesem Spiel“, scherzt er über das schnelle Hyper Scape.

Energy Drinks, nur um Bewegungen zu verstehen

Das sagt Nadeshot: Im Video spricht der Streamer über seine Einstellung zu Hyper Scape und erklärt:

„Lass mich so viel sagen … Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel ich dieses Spiel spielen soll. Ich bin 27 Jahre alt und fühle mich an meiner Tastatur und Maus sehr langsam.“ Derzeit gibt es Hyper Scape nur auf dem PC – ein Release auf PS4 und Xbox One ist für später in diesem Jahr geplant.

Für den FPS-Veteranen ist das ein Grund zur Sorge, denn „man hat keine Zielhilfe für Tastatur und Maus. Alle schweben in der Luft“.

Weiter sagt Nadeshot: „Ich habe das Gefühl, ich müsste 50 mg Adderall durch meine Adern fließen lassen, um dieses Spiel zu spielen. Und ich nehme nicht mal Adderall. Ich bräuchte fünf Red Bull, nur um einen Teil der Bewegung zu verstehen, die gerade stattfindet.“

Was ist Adderall? Adderall ist eigentlich ein Mittel, das gegen eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (kurz: ADHS) helfen soll. Aufgrund der „Nebenwirkungen“, wie etwa eine erhöhte und länger anhaltende Aufmerksamkeit und schnelleren Reaktionszeiten wird es aber wohl auch von Profis genutzt, die Videospiele zocken. So erklärte es der Overwatch-Spieler Taimou –



Auch in Deutschland gibt es seit Jahren Probleme mit ähnlichen Medikamenten. Hier wird etwa von Studenten Ritalin (mit sehr ähnlicher Wirkung) benutzt, um durch harte Prüfungsphasen zu kommen und konzentrierter lernen zu können (via Adderall ist eigentlich ein Mittel, das gegen eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (kurz: ADHS) helfen soll. Aufgrund der „Nebenwirkungen“, wie etwa eine erhöhte und länger anhaltende Aufmerksamkeit und schnelleren Reaktionszeiten wird es aber wohl auch von Profis genutzt, die Videospiele zocken. So erklärte es der Overwatch-Spieler Taimou – Viele in der Overwatch League seien auf Adderall. Auch in Deutschland gibt es seit Jahren Probleme mit ähnlichen Medikamenten. Hier wird etwa von Studenten Ritalin (mit sehr ähnlicher Wirkung) benutzt, um durch harte Prüfungsphasen zu kommen und konzentrierter lernen zu können (via faz.net ).

Im Video könnt ihr Nadeshot, CouRage und Neekolul ab etwa 23:55 Minuten beim Gespräch über das Thema zuhören.

Habt ihr selbst schon Hyper Scape gespielt und könnt vielleicht sogar die Sorgen des Streamers verstehen? Oder sieht das alles erstmal nur so schwer aus, ist dann beim Spielen selbst aber deutlich einfacher? Zumindest unser Autor Jürgen tut sich sehr schwer mit Hyper Scape.

In einem Podcast zusammen mit Top-Streamer SypherPK sagte Nadeshot auch, dass er „mehr Angst als alles andere“ vor dem Spiel habe. Sypher erklärte dann den Vorteil von Hyper Scape gegen Fortnite und Warzone.