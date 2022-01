Hyper Scape ist ein neuer Battle Royal Shooter von Ubisoft. Er bietet schnelles Gameplay in einer futuristischen Welt. Man tritt in Dreier-Teams an und in ein M...

Gut möglich, dass Hyper Scape nicht das letzte Spiel sein wird, von dem man sich in 2022 verabschieden muss. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch zeigt hier, welche MMOs in diesem Jahr noch verschwinden könnten: “Ich sage voraus: Diese 6 MMOs sterben 2022”.

So lief das Gameplay: Abseits der Twitch-Komponente setzte Hyper Scape auf eine futuristische Optik, die ein wenig an Welten wie “Tron” erinnerte. Im Battle Royale mussten Spieler klassischen um den Sieg kämpfen, während die spielbare Zone immer kleiner wurde.

Was war das Problem? Allerdings funktioniert die Einbindung von Twitch nur, wenn ein Spiel auch viel gestreamt und verfolgt wird. Zuletzt kam Hyper Scape aber in der Regel nur noch auf zweistellige Zuschauerzahlen (via Twitch Metrics ).

Über die Erweiterung “Crowncast” konnte der Twitch-Chat nämlich direkt am Geschehen teilnehmen. So konnten Zuschauer über Abstimmungen Events triggern, wie etwa niedrige Schwerkraft oder das Aufdecken von Spielern auf der Karte.

Danach folgen noch einige Worte des Dankes an die Community. Ein offizieller Grund für das Ende von Hyper Scape fehlt allerdings in dem Statement.

