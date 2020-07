Neues Battle Royale von Ubisoft ist für Twitch gebaut – und das merkt man

Mit Hyper Scape wurde am Donnerstagabend das neue Battle Royale von Ubisoft vorgestellt. Auf Twitch ging es überraschend los – und das passt, schließlich hängen die Matches eng mit der Plattform zusammen.

Das ist Hyper Scape: Wie schon vor einigen Tagen in Leaks bekannt wurde, handelt es sich bei Hyper Scape um ein neues Battle Royal von Ubisoft. Es bietet ziemlich schnelles Gameplay in einer futuristischen Welt. Man tritt in Dreier-Teams an und in ein Match passen 99 Leute – also kämpfen mindestens 33 Teams um den Sieg.

So wurde Hyper Scape gezeigt: Am Donnerstagabend (2. Juli, 18 Uhr) starteten plötzlich jede Menge Streams auf Twitch, in denen man einen ersten Eindruck von Hyper Scape bekommen konnte.

Dass die erste Präsentation über Twitch stattfand, ergibt Sinn, denn: Das Spiel nutzt den Chat von Twitch direkt in den Matches.

Das wissen wir über Hyper Scape

Allzu viele offizielle Infos gab Ubisoft noch nicht raus, doch durch die Streams auf Twitch konnte man schonmal einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen.

Bei MAX waren einige Matches in der futuristischen Stadt zu sehen

Klassischer Kampf um den Sieg: In der futuristischen Welt landet ihr als Dreier-Team und kämpft, typisch Battle Royal, bis zum bitteren Ende um den Sieg. Gezeigt wurde eine große Stadt, in der viele Häuser frei begehbar sind – solange man durch goldene Fenster hineinkommt. Insgesamt bewegt man sich ziemlich fix: Sprinten, ducken, Sliden – das alles ist möglich.

Wie von anderen Battle Royales gewohnt, liegt der Fokus nach dem Landen darauf, sich möglichst schnell auszurüsten. Aus Kisten und vom Boden bekommt ihr schnell unterschiedliche Waffen und Ausrüstungen. Ungewöhnlich hingegen ist, dass der Twitch-Chat mittels einer Extension aktiv am Geschehen teilnimmt.

Auch in Hyper Scape sucht ihr nach Loot-Kisten

Diese Rolle spielt der Chat: Der Twitch-Chat kann mittels Abstimmungen live über Ingame-Events entscheiden. So kann es plötzlich passieren, dass die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wird oder man auf der Karte für andere Spieler aufgedeckt wird. Je nachdem, in welche Richtung die Stimmen gehen.

Außerdem wird es wohl möglich sein, über die Extension Lobbys von Streamern beizutreten, die man gerade verfolgt.

Hyper Scape verteilt Zugänge über Twitch Drops

Kann ich schon mitspielen? Wer das Spiel zwischen dem 2. Juli, 18:00 Uhr, und dem 7. Juli, 17:59 Uhr bei Partner-Streams verfolgt, kann einen Zugang zum Technik-Test als Twitch-Drop erhalten. Eine ganz ähnliche Strategie, die voll auf Twitch setzte, fuhr vor einigen Wochen übrigens auch Valorant.

Hierzu muss das Twitch-Konto mit Ubisoft verbunden sein. Eine genaue Anleitung dazu findet ihr auf der offiziellen Ubisoft-Seite. Außerdem muss der Streamer „Drops enabled“ haben, um euch den Drop zu ermöglichen. Habt ihr einen Drop erhalten, könnt ihr zum Uplay-Launcher wechseln, den ihr unter diesem Link findet.

Auf welcher Plattform läuft das Spiel? Hyper Scape wird auf PS4, Xbox One und PC erscheinen. Es handelt sich dabei um einen Free2Play-Titel, der allerdings wie beispielsweise Fortnite mit einem Ingame-Shop daherkommt. Der soll allerdings nur Cosmetics und keine spielerischen Vorteile bieten.