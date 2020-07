Hyper Scape von Ubisoft ist ein neues Battle-Royale-Spiel. Seit dem 12. Juli 2020 gibt es davon die offene Beta und jeder kann es auf dem PC zocken. Doch soltle man das auch? Wie kommt Ubisofts neues Spiel bisher an und was könnte noch kommen?

Was ist Hyper Scape eigentlich? Kurz gesagt ist Hyper Scape Ubisofts großer Versuch, im Genre „Battle Royale“ Fuß zu fassen. Dabei folgt das Spiel der typischen BR-Formel und wirft 99 Spieler über einem Spielfeld ab – diesmal über einer virtuellen, futuristischen Großstadt. In Hyper Scape spielt ihr in vorher zusammengestellten 3er-Teams.

Am Boden angekommen sammelt ihr wie gewohnt Waffen und ballert euch gegenseitig kaputt. Damit das Spiel nicht langweilig wird, schrumpft die Spielwelt stetig. Doch anstatt einer Todeszone, die sich kreisrund ausbreitet, gibt es hier einen zufälligen Verfall der Spielwelt.

Was sind die Alleinstellungsmerkmale von Hyper Scape? Hyper Scape setzt voll auf die Interaktion mit dem Streamingdienst Twitch. Ihr könnt problemlos eure Sessions übertragen und der Twitch-Chat kann regelmäßig über Events abstimmen, die dann in der Spielwelt passieren. Darunter sind so Nettigkeiten wie zeitweilig geringe Schwerkraft.

Außerdem gibt es nicht nur Waffen, sondern auch Skills, die im Spiel „Hacks“ genannt werden. Die sind aber nicht an die spielbaren Charaktere gebunden. Diese sind nur optisches Beiwerk. Vielmehr sammelt ihr die Hacks im Spiel und könnt dann je nach Hack Mauern erzeugen, euch heilen oder Bomben legen. Wenn ihr weitere Versionen einer Waffe oder eines Hacks sammelt, werden diese besser und stärker.

Ebenfalls cool: Ihr müsst nicht zwangsweise alle Gegner umnieten. In der späteren Phase einer Runde erscheint eine goldene Krone im Spiel. Wer die packt und 45 Sekunden lang hält, gewinnt ebenfalls.

Reaktionen auf die Open Beta von Hyper Scape

Wie kam die Beta von Hyper Scape an? Die Beta von Hyper Scape startete umgehend nach dem großen Ubisoft-Forward-Event am 12. Juli 2020. Jeder kann kostenlos und ohne Key teilnehmen, indem er das Spiel via Uplay herunterlädt. Auf Twitch ging das Spiel gut los. Kurz nach dem Start schauten fast 200.000 Zuschauer auf Twitch.

So steht es auf Twitch um Hyper Scape. Quelle: TwitchTracker.com

Zum Start der technischen Testversion, die man nur via Twitch-Drops bekam, waren es aber um die 500.000. Spieler auf reddit loben bei Hyper Scape das schnelle Gameplay. Doch einigen ist die Action wiederum zu hektisch, die Time-to-Kill zu gering und das Herumgehüpfe zu viel.

In einem großen Video von YouTuber WarOwl lobt er unter anderem das schnelle Gameplay und das von Arena-Shootern inspirierte Gunplay. Außerdem findet er es super, dass das Spiel in einer Stadt und nicht über der sonst im BR-Genre üblichen Insel spielt.

Das Video von WarOwl zu Hyper Scape.

Während WarOwl das Spiel durchaus mochte, waren die Reaktionen der Zuschauer gespalten. Eine Hälfte liebt das rasante Gameplay, die andere hasst es wie die Pest:

Not so friendly Neighbour: Ich habe keine Ahnung, was in diesem Spiel los ist. Spieler fliegen überall herum, überall lichter und Effekte und Waffen machen keinen Schaden. Nur das Map-Design sieht gut aus.

Master Shooter64: „Es sieht aus wie eine fortgeschrittene Version von Apex Legends. Sogar das UI ist gleich.“

BPK Phoenix: „Verdammt, das Spiel sieht super aus! Erinnert mich an das alte Quake mit der schnellen Action und dem Arena-Style-Geballer. Das ist ein sehr erfrischender Gameplay-Stil. Etwas Neues mit coolen alten Game-Mechaniken zu mischen und es gut zu machen.“

TheRandomSpectator: „Ich habe den technischen Test gespielt und es gehasst. Zu hektisch und chaotisch, sowohl beim Gameplay als auch visuell.“

A Foi Production: „Endlich hat jemand eine Quake-Battle-Royale gemacht!“

Wie geht es bei Hyper Scape weiter? Für die Zukunft ist bei Hyper Scape unter anderem eine Funktion geplant, mit der Streamer ihre Zuschauer auf Twitch direkt in eine Runde einladen können. Und das ohne sie erst umständlich via Uplay als Freunde zu adden.

Später im Jahr planen die Entwickler außerdem noch einen Release für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Dazu soll es außerdem Crossplay zwischen den Plattformen geben.

Hyper Scape setzt auf schnelle, rasante Action.

In einer Fragerunde auf Reddit sprechen die Entwickler außerdem noch über folgende Ideen für die Zukunft:

Weitere Spielmodi außer Battle Royale

Mehr Hacks und Waffen, zur Beta kamen bereits welche hinzu

Womöglich will man noch irgendwann Wallrunning als weiteres Feature einbauen

Die Map wird sich Season für Season ändern

Es wird eine Story um die vorgefertigten Charaktere und die Geheimnisse der virtuellen Welt geben

Lohnt sich Hyper Scape?

Wer sollte Hyper Scape zocken? Laut dem bisherigen Feedback und den Erfahrungen des MeinMMO-Teams ist Hyper Scape ein Spiel, das für Fans schneller und rasanter Arena-Shooter gemacht wurde. Wer also Spiele wie Quake und Co. liebt, der sollte hier viel Spaß haben.

In Hyper Scape rennt, gleitet und hüpft ihr wie verrückt durch eine bunte Cyberpunk-Welt. Gegner platzen nach wenigen Treffern und Tote können wiederbelebt werden. Durch die Hacks wird das alles übrigens noch wilder und chaotischer.

Dazu kommt noch, dass Hyper Scape ideal für Twitch-User ist. Ihr könnt euer Spiel problemlos übertragen und eure Fans können sich auf spaßige Art mit Events ins Spiel einmischen. Wer also schon immer gern mit seinen Zuschauern mehr interagieren wollte, ist hier richtig.

Außerdem ist Hyper Scape kostenlos spielbar und der Zugang ist problemlos und ohne Keys, Twitch-Drop oder Invite möglich.

Wer ist weniger die Zielgruppe für Hyper Scape? Spieler, die es gerne etwas gemütlicher und taktischer haben, dürfte das wilde Action-Feuerwerk zu viel sein. Auch das rasante Movement, das im Spiel ein absolutes Muss ist, spricht nicht jeden Spielertypen an.

Wenn ihr also bei BR-Games Spiele wie PUBG gut fandet, dann ist Hyper Scape wahrscheinlich nichts für euch. Wie gut, dass wir hier eine Liste mit vielversprechenden Free2Play-Spielen haben, unter denen ihr vielleicht euer neues Lieblingsspiel findet.