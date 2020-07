Auf der Ubisoft Forward wurde auch der neue Shooter Hyper Scape näher gezeigt. Der kommt mit hollywoodreifer Story daher – und startet seine Open Beta bereits heute.

Das ist Hyper Scape: Bei Hyper Scape handelt es sich um einen rasanten, neuen Battle-Royale-Shooter. Hier landet ihr in der Stadt Neo Arcadia, in der ihr um den Sieg kämpfen müsst. Klingt erstmal gewohnt – doch Hyper Scape hat einige ungewöhnliche Elemente.

Dazu gehört vor allem der große Einfluss des Twitch-Chats auf das Spiel. Zuschauer können verschiedene Events triggern, wie beispielsweise „unendliche Munition“, oder das Aufdecken bestimmter Spieler auf der Karte.

Auf der Ubisoft Forward erklärten die Entwickler, dass man Hyper Scape so „zum Spektakel“ machen wolle, in dem Spieler sich immer auf neue Situationen einstellen müssen. Und nach Spektakel sieht auch der neue Story-Trailer aus:

Die „Hyper Scape“ ist im Spiel eine Art „neues Internet“ des Jahres 2054, in dem das halbe Leben spielt – und die ein dunkles Geheimnis birgt. Klingt ein bisschen nach Hollywood, wie der Film „Ready Player One“.

In der Hyper Scape gibt es das „Battle Royale“-Turnier „Crown Rush“, in dem jeder „zu jemandem werden kann“. Und genau hier tretet auch ihr an. Es erwartet euch rasantes Gameplay zwischen auf den Dächern und zwischen den Häusern der Stadt, die ihr auch betreten könnt. Besonders spannend wird ein Match durch die „Hacks“ – das sind sammelbare Fähigkeiten wie beispielsweise Teleport.

Wenn ihr wollt, könnt ihr schon heute einsteigen.

Hyper Scape: Open Beta startet jetzt – So könnt ihr mitmachen

So kommt ihr in die Beta: Nachdem man sich für die Test-Phase nach der Ankündigung über Twitch-Drops qualifizieren musste, kann man sich für die Open Beta einfach anmelden.

Auf der Ubisoft-Homepage könnt ihr euch unter diesem Link anmelden (via Ubisoft). Das Spiel ist gratis, Geld kann man im Battle Pass ausgeben.

Das erwartet euch in der Beta: In der Beta könnt ihr an vier Spielmodi teilnehmen. Die Squad-Kronenjagd wird durch die Solo-Kronenjagd ergänzt. Dort kämpft jeder gegen jeden. Dazu kommen zwei Squad-Spielmodi, die nur kurze Zeit verfügbar sind. Hack-Rennen und Turbomodus.

Wer Hyper Scape bereits testen konnte, kann ich in der Beta auf die neue Waffe „Harpy“ und den neuen Hack „Schockwelle“ freuen. Außerdem wurde die Twitch-Extension Crowncast um weitere Features ergänzt. Ihr könnt übrigens auch im Battle Pass vorankommen, indem ihr Streamern mit aktivem Crowncast zuschaut.

Zunächst können nur PC-Spieler in den neuen Battle Royale Shooter einsteigen. Wie es mit einem Release auf den Konsolen aussieht, und ob Crossplay denkbar ist, erfahrt ihr hier.