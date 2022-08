Fortnite: Season 4 Chapter 3 – Alles Wichtige zum Start und den Leaks

Auch Season 3 in Chapter 3 neigt sich bald dem Ende zu. Wir zeigen euch deshalb, was euch in Season 4 in Fortnite erwarten könnte, wann diese startet und welche Informationen und Leaks wir über die neue Season kennen.

Was ist los in Fortnite? Am 5. Juni startete Season 3 in Chapter 3 von Fortnite. Nachdem ihr im Live-Event von Season 2 mit eurem riesigen Mech die IO-Streitkräfte zerschlagen hattet, begann eine friedvolle Episode von Fortnite, in dem der Frieden gefeiert wurde. Trotz der entspannten Atmosphäre bahnt sich eine neue Gefahr auf die Insel zu, die langsam jeden der Sieben mitnimmt und verschwinden lässt.

Wir fassen für euch zusammen, wann die nächste Season beginnt und was wir darüber wissen.

Wann endet Season 3 in Kapitel 3?

Das ist bekannt: Fortnite lässt euch immer schon im Vorfeld wissen, wann eine neue Season stattfindet. Diesmal wurde der 17. September als Ende von Season 3 datiert. Das wäre ein Samstag und könnte gut zu einem Endzeitpunkt passen. Schon die vorigen Episoden wurden an einem Samstag beendet und sind entweder durch ein Live-Event oder nahtlos nach dem Server Down in die nächste Phase übergegangen.

Ihr habt also noch etwa bis zum 17. September Zeit, euren Battle Pass mit unseren Tipps schnell zu leveln.

Wann startet Season 4 in Kapitel 3?

So war es bisher: In der Regel startet eine neue Season direkt nach dem Ende einer alten Season. Wir gehen also davon aus, dass Season 3 am 17. September endet und Season 4 von Chapter 3 am 18. oder 19. September 2022 startet. Das wäre dann ein Sonntag oder der Montag.

Für gewöhnlich starten neue Saisons in Fortnite aber an einem Dienstag. Allerdings startete die erste, zweite und dritte Saison in Kapitel 3 an einem Samstag oder Sonntag. Gut möglich, dass also auch der nächste Abschnitt am Wochenende stattfindet.

Geht davon aus, dass es zwischen den Saisons eine Downtime geben wird, in der das Spiel nicht zu erreichen ist. Eine tagelange Downtime wie mit dem Schwarzen Loch ist aber nicht zu erwarten, da kein neues Kapitel, sondern „nur“ eine neue Saison innerhalb eines Kapitels startet.

Season 4 Chapter 3 Battle Pass, Live-Event und Start

Das ist bisher bekannt: Es gibt bisher keine offiziellen Informationen darüber, welche Inhalte in der neuen Saison stecken werden. Dafür haben Dataminer bereits eine Vorstellung davon. In den nächsten Zeilen werden wir über Leaks zu Season 3 sprechen. Wenn ihr euch überraschen lassen wollt, dann geht lieber zu einem der folgenden Artikel über:

Was wissen wir über die neue Season? Bislang ist nicht viel bekannt. Leaker munkeln, dass Season 4 voller Rückblicke sein wird. Epic Games hat nämliche verschiedene alte Modi, Waffen und Items sowie POIs upgedatet. Man glaubt, dass ihr also bald die Möglichkeit haben werdet, viele alte Dinge aus Chapter 1 und 2 erneut spielen zu können.

Die Theorie wird daher gestützt, dass der neue Season-Release dann startet, wenn der Battle Royal fünf Jahre alt wird. Im groben stimmt das nicht ganz, da eine gewisse Zeitdifferenz dazwischen liegt, doch Epic Games feiert immer den Geburtstag von Fortnite und bislang ist diese Feier noch nicht eingetroffen.

Es ist also fast auszuschließen, dass Epic Games das Geburstagsevent noch in den letzten drei Wochen vor der neuen Season veröffentlicht. Falls neue Leaks die Runde machen, werden wir für euch den Artikel aktualisieren.

Seid ihr gespannt darauf, dass Epic Games vielleicht viele verschiedene Dinge aus alten Zeiten auf die Map wirft, damit ihr Spaß machen könnt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren, wie ihr dazu denkt!

In der Zwischenzeit könnt ihr ja einen coolen Modus von Destiny 2 in Fortnite zocken: