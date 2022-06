Fortnite: Update 21.00 für Season 3 in Kapitel 3 – Patch Notes

In Fortnite läuft Season 3 von Kapitel 3 mit Patch 21.00. Wir von MeinMMO fassen euch die Patch Notes auf Deutsch zusammen.

Das ist neu: Am frühen Morgen des 20. März gingen die Server für die Wartungsarbeiten für Season 2 in Kapitel 3 offline. Inzwischen könnt ihr euch Patch 20.00 herunterladen und einige Änderungen im Spiel erleben. Was sich alles veränderte, zeigen wir euch hier.

Die neue Map von Season 3 wurde geleakt und wir haben sie uns genauer angeguckt und festgestellt, dass sie viele Veränderungen bekommen hat:

Epic hat für einen kleinen Vorgeschmack gesorgt, denn der Story- und Gameplay-Trailer wurden veröffentlicht. Diese haben wir euch zusammengefasst:

Wollt ihr jedoch wissen, wie das Live-Event ausgesehen hat, haben wir für euch auch das passende Video:

Patch Notes und neue Inhalte für Season 3

Das wissen wir: Epic Games hat die Patch Notes nun offiziell veröffentlicht und wir listen sie euch zusammengefasst und detailliert auf.

Der Realitätsbaum und sein Wald

Ein prächtiger Baum umgeben von riesigen Pilzen

Der Realitätsbaum breitet seine positive Energie auf die ganze Insel aus. Woche für Woche werdet ihr erkennen, wie sich Bäume lila färben und große Sprungpilze aus dem Boden priesen werden. In der Nähe des Baums existieren nicht nur Wasserfälle und Geysire, sondern auch geheime Höllen, die darauf warten von euch erkundet zu werden.

Realitätskörner – Loot-Samen, die ihr einpflanzen könnt

Diese Setzlinge versorgen euch mit Beute

Es gibt auf der Insel dank des Realitätsbaums, Realitätskörner, die ihr überall auf der Insel pflanzen könnt. Euer Setzling wächst dann von Match zu Match und bringt euch dafür mehr Loot falls ihr euch dafür entscheidet, ihn zu ernten.

Die Kugler sind zurück!

Der Kugler hat einige Anpassungen und Neuerungen, erlebt

Die Kugler wurden erneut ins Spiel geworfen und mit ihnen einige Neuerungen. Dieses runde Gefährt besitzt jetzt mehr Kondition, kann auf dem Wasser schwimmen und ist Batteriebetrieben. Sollte euch also der Saft ausgehen, müsst ihr einen neuen suchen.

Die Kugler lassen sich in der Kugler-Achterbahn im Freizeitpark finden. Ihr könnt entweder eine Runde auf der Bahn drehen oder entgleisen und euren eigenen Weg gehen.

Ihr könnt Tiere jetzt reiten

Wölfe und Wildschweine können jetzt als Transportmittel benutzt werden

Epic Games gibt euch endlich die Chance auch Tiere sinnvoll, als Transportmittel zu nutzen. Sollte sich ein Wolf oder Wildschwein in eurer Nähe befinden, könnt ihr draufspringen und davon düsen. Sollten euch Gegner auf eurem Tier angreifen, könnt ihr eure Waffe zücken und ganz wie im Wilden Westen auf eure Gegner ballern.

Wie findet ihr die ganzen Änderungen, die ihr in Fortnite Season 3 Chapter 3 erlebt? Findet ihr die neue Map cool? Und was ist mit dem Battle Pass? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!

