Was haltet ihr von der Map? Findet ihr sie gut und glaubt auch, dass Epic die Map nach und nach zugrunde schmeißen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Warum gibt es kaum Änderungen? Der Kampf zwischen dem IO und den Sieben wurde beendet, doch eine neue Bedrohung scheint es auf die Map abgesehen zu haben. Ein mutiertes Wesen will wohl dem friedlichen Null-Punkt-Baum schaden. Es könnten also wöchentliche Map-Veränderungen stattfinden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was passiert gerade in Fortnite? Alle Spieler hängen momentan im Ladebildschirm wegen des Server Downs und warten gespannt darauf, endlich Fortnite zocken zu können. Da die Update-Datei schon veröffentlicht wurde, machten sich findige Dataminer an die neuen verborgenen Inhalte ran.

In Fortnite könnt ihr bald Solo oder mit euren Freunden erneut ins Kampfgeschehen eintauchen. Epic hat Season 3 in die Startlöcher geschickt und findige Dataminer haben nun auch mehr Infos zur neuen Map entdeckt. Wir zeigen euch mehr dazu.

Insert

You are going to send email to