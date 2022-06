Wann geht Fortnite wieder? Alles zum Server Down vor Season 3 Chapter 3

Das dritte Cinematic in Patch 9.2.5 von World of Warcraft richtet den Fokus auf die Verlassenen, Calia Menethil und Lilian Voss.

Survival-Hit No Mans Sky kündigt Release für PS VR2 an – Der PS5-Trailer macht jetzt schon schwindlig

Ausgehend von dem Start der letzten Season rechnen wir damit, dass Season 3 in Fortnite am Sonntagmittag startet. Schaut bei uns auf MeinMMO vorbei, um die neusten Informationen zu erhalten

Wann und wie lange dauert die Downtime? Dazu haben wir nichts Konkretes, denn in Fortnite wird nur ein Bild mit der Kennzeichnung „Fortsetzung folgt“ angezeigt. Ob die Server dann am Sonntag früh erreichbar sein werden, ist noch nicht bekannt, aber wir werden diesen Beitrag für euch stetig mit neuen Informationen aktualisieren.

Info : Der Artikel befindet sich noch in Arbeit und wird stetig aktualisiert, bleibt also dran.

Was passierte heute in Fortnite? In Fortnite endete das Live-Event zum Ende von Season 2 mit einem chaotischen Kampf und einer Vereitelung des diabolischen Plans der IO. Der Mech und die Sieben haben den Kampf mit einer riesigen Mech-Showeinlage beendet und jetzt starren alle Spieler auf das Standbild mit der Bezeichnung Fortsetzung folgt.

Insert

You are going to send email to