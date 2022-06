Fortnite Season 3: Seht hier das fatale Event, das die ganze Map ins Chaos stürzt

Das Live-Event „Kollision“ hat am Samstag, dem 04. Juni, in Fortnite stattgefunden. Wir von MeinMMO, waren live beim Event zum Ende der 2. Season in Chapter 3 dabei. Hier berichten wir euch, wie der Kampf gegen die Weltuntergangsmaschine abgelaufen ist.

Darauf hat sich alles zugespitzt: In Fortnite hat der Imaginierte Orden für viele Probleme gesorgt und die komplette Map in ein Schlachtfeld gehüllt. Trotz dessen konnten Spieler und die Sieben, die IO-Truppen zurückdrängen, doch diese haben als letzten Ausweg die Vernichtung der jetzigen Realität angestrebt.

Haben die Spieler mithilfe der Sieben und dem neu aufgebautem Mech schlimmeres verhindert? Wir zeigen es euch!

Wir informieren euch auch aktuell in diesem Beitrag, wann die Server von Fortnite wieder zu erreichen sind:

So war der Ablauf vom Live-Event: „Kollision“

Das passierte im Live-Event zum Ende von Season 2: Zuerst wurde die Luke, auf der die Spieler in der Lobby stehen, geöffnet und man rutschte hindurch in Kopf des neu gebauten Mech.

Spieler konnten einen Blick auf die Mondbasis werfen, während der Timer bis zum Start runterlief. Um sich bereitzumachen, konnte man sich in die Schützenkapsel begeben, die sich im hinteren Teil des Mech-Kopfes befand.

Spieler im Mech die sich bereit machen zum Kampf

In der Kapsel konnte man die Zeit dabei verbringen, mit verschiedenen Geschützen auf Asteroiden zu schießen und den Sieben beim Plausch zuzuhören.

Nun nachdem man von dem Ursprung und das Paradigma gebrieft wurde, wurden der Antrieb des Mechs gestartet und man flog durch das All in Richtung der Realität und der momentanen „Chapter 3“-Map.

Durch ein wildes Kampfgetümmel und jeder Menge IO-Soldaten kämpfte sich der Mech mit der Hilfe der Spieler von Station zu Station. Doch der Mech erhielt so einen harten Widerstand, dass die Schilde zerbrachen und Schali dank seiner Fahrkünste uns im Kampf unterstütze.

Die lustige Banane brachte dem Mech ein Fass voller Slurp-Schild und die Spieler konnten weiter zum Weltenvernichter vordringen.

Kurz bevor der Mech seine Klinge aufladen und der riesigen IO-Waffe den finalen Stoß verleihen konnte, stürzten die Spieler in ein Erdloch. Jonesy, der jetzt die Legende heißt, half euch aus dem kaputten Mech und ihr musstet zu Fuß bis zum fast kollabierenden Nullpunkt laufen.

Es konnten während des Kampfes bis zum Nullpunkt Einblicke in verschiedene Realitäten geworfen werden, darunter auch die Gestalt eines Wesens, was das Fundament als Geno bezeichnet. Das Fundament und Jonesy sprangen in die Realität des IO-Chefs während die Spieler den Weltenvernichter deaktivierten und so die Realität retteten.

Jetzt blicken Spieler in ein animiertes Bild mit Pilzen, begleitet mit einer Lobbymusik. Darunter steht die Bezeichnung „Fortsetzung folgt“.

Hier könnt ihr euch nochmal das ganze Live-Event in voller Länge anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wann startet Kapitel 3 Season 3: Bislang gibt es noch keine Informationen. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls etwas Neues veröffentlicht wird.

Nun, da das Live-Event zu Kapitel 3 Season 2 vorbei ist, stellt sich uns die Frage, wie ihr die Umsetzung und den Auftritt von dem Mech fandet? Habt ihr damit gerechnet, dass die Sieben es schaffen werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!