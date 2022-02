Fortnite: Battle Pass schnell leveln in Kapitel 3 – Nutzt diese Tipps

In Fortnite verliert man sich oft in Matches und vergiss wie man am besten seinen Battle Pass leveln kann. Wir zeigen euch deshalb Methoden in Chapter 3, wie ihr am besten, schnell und einfach eure Zusatzstile für eure Skins aus dem Battle Pass bekommen könnt.

Was sind das für Tipps? Diese Tipps sind leichte und schnelle Alternativen. Wir zeigen euch also Möglichkeiten, wie ihr abwechslungsreich eure XP sammeln könnt, damit ihr auch ohne Zwang eure Bonus-Stile des Battle Passes erhalten könnt.

4 Tipps, die euch im Battle Pass pushen werden

Es handelt sich um vier Tipps. Eine davon verlangt jedoch den kostenpflichtigen „Rette die Welt“-Modus, der euch in die PvE-Welt von Fortnite bringt. Dabei erläutern wir euch, wie ihr die XP bekommen werdet.

1. Rette die Welt – XP für tote Zombies

Der PvE-Modus von Fortnite bietet Abwechslung

Wie bekomme ich XP in RdW? Falls ihr euch den PvE-Modus zu seiner Blütezeit gegönnt habt, könnt ihr den alten Staub wegpusten und erneut damit loslegen. Epic Games hat Ende 2021 verkündet, dass ihr euren Battle Pass alternativ auch während Missionen in Rette die Welt leveln könnt.

Dabei könnt ihr entspannt mit euren Freunden ein paar Runden „Verteidigung“ zocken und Abstand von den sonst so schwitzigen Matches im Battle Royal nehmen. Nehmt also eure Freunde mit, baut eure Sturmbasis auf und verteidigt sie mit eurem Leben.

Nach abgeschlossenen Runden erhaltet ihr zusätzlich XP für euren Battle Pass. Diese XP werden euch also automatisch dazugerechnet.

2. Imposter-Modus

Die Agenten gegen die Imposter

Was ist der Imposter-Modus? Der Imposter-Modus ist ähnlich aufgebaut wie das Spiel Among Us. Ihr werdet entweder als Imposter oder Agent abgestempelt und müsst dann versuchen zu überleben. Der Imposter sabotiert die Agenten und versucht so viele umzubringen, wie es nur geht.

Agenten haben die Chance, durch Abstimmungen verdächtige Kandidaten zu verbannen und so ihren Sieg zu sichern. Vorsicht jedoch, unschuldige Spieler, die verbannt wurden, bleiben als Beobachter zurück und können nicht mehr im Spielgeschehen eingreifen.

Wie gewinne ich am meisten XP? Der Imposter-Modus bringt nicht nur frischen Wind in Fortnite, sondern auch eine Menge XP. Um also als Agent die meisten XP zu erhalten, solltet ihr folgendes tun:

Aufgaben erledigen

Imposter verbannen

Das Match gewinnen

Als Imposter müsst ihr folgende Dinge erledigen, um viele XP zu erlangen:

Spieler sabotieren

Spieler töten

Match in die Länge ziehen

Match erfolgreich beenden

Dieser Modus lohnt sich vor allem, da es oft sehr viel Spaß macht fremde Spieler in die irrezuführen und so, ein Match für sich zu entscheiden.

3. Viele Kills und Matches spielen

Der bekannte „Battle Royal“-Modus

Was muss ich tun? Falls euch also nicht nach anderen Modis ist, könnt ihr auch eine Menge im Battle Royal verdienen. Dazu müsst ihr einige Dinge beachten:

Öffnet viele Truhen, Munitionskisten, Kühlboxen oder andere Behälter

Tötet viele Gegner (Tiere gehört auch dazu)

Sorgt im Team für Assist-Kills

Erledigt eure täglichen Aufgaben und Quests

Überlebt Sturmphasen – Lebt solange es geht

Landet als erster Spieler

Erledigt Meilensteine

Beendet das Match mit einem Sieg

Viele Dinge, die zu beachten sind, doch, solltet ihr diese Option in Erwägung ziehen, solltet ihr auf die genannten Punkte achten. Ihr werdet einen spürbaren Unterschied merken, wenn ihr in einem Match 5 oder 20 Truhen geöffnet habt.

Gibt es noch einen Bonus? Versucht am besten noch an eine Krone zu kommen. Falls ihr eine in eurem Besitz habt, versucht damit, soviel in einem Match zu erreichen, wie es nur geht. Viele Kills und gute Platzierungen werden dadurch doppelt gewertet.

4. Kreativmodus – Einfach und entspannt an die XP

Das entspannte Ruhen auf einer einsamen Insel

Wie bekomme ich im Kreativ-Modus XP? Der Kreativ-Modus bietet eine entspannte Alternative für die Gewinnung von XP, falls ihr keine Zeit habt zu farmen. Solltet ihr also keine Zeit haben Matches zu spielen, könnt ihr eure Konsole oder PC einschalten, euren Spieler in die Kreativ-Lobby schicken und dort 75 Minuten warten lassen. Ihr bekommt ganze 60.000 XP fürs Herumstehen und könnt das täglich wiederholen.

Welches Level muss ich sein, damit ich alle Stile freischalten kann? Solltet ihr also ehrlich euch eure Level erspielt haben, müsst ihr Level 153 sein, um es bis zum Ende der Season noch zu schaffen. (Stand 21. Februar 2022)

Dabei kalkuliert die Seite fortnitexp die nötigen Erfahrungspunkte und teilt das dann in die bestehende Zeit auf, die euch noch zur Verfügung steht. Täglich müsst ihr als Level 153 ca. 142,404 XP farmen, um am Ende der Season noch Level 200 zu erreichen.

Was haltet vom XP-System aus Fortnite? Findet ihr es in Chapter 3 wieder eine Qual für Stile und kosmetische Items extra zu farmen? Lasst es uns wissen!