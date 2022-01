Fortnite: Was bringen mir die neuen Kronen und wie kann ich sie halten?

In Fortnite gibt es seit dem Start von Chapter 3 goldene Kronen, die man sich verdienen kann. Viele jedoch wissen gar nicht, wozu sie da sind, wie man sie verdient und vor allem wie man sie am besten behält. Wir zeigen euch alles, was ihr wissen müsst auf MeinMMO.

Was sind Kronen? Die Kronen sind neue Items, die mit Update 19.00 und mit dem neuen 3. Chapter in Fortnite implementiert wurden. Ihr bekommt sie nur, wenn ihr gut seid, dabei werden sie in eurem Inventar platziert, wenn ihr euch in einem Match beweisen könnt.

Habt ihr eine Krone ergattert, könnt ihr euch erneut in einem Match beweisen, dabei erhaltet ihr einen kostenlosen Emote von Epic, mit dem ihr vor euren Freunden prahlen könnt.

Neue Bonusmechanik für gute Spieler

Was bringt mir die Krone? Kronen dienen dazu eure Kronensiege für den speziellen Emote “Krönender Erfolg” zu erhöhen. Diesen erlangt ihr sofort, nachdem ihr euren ersten Kronensieg ergattert habt. Habt ihr also eine Krone ergattert und gewinnt ihr damit eine Runde, erhöht sich die Zahl in eurem Counter.

So sieht die Krone mit wenig Siegen aus

So sieht die Krone mit viele Siegen aus Die Kronen verändern ihr Aussehen, desto mehr Siege ihr besitzt

Das ist jedoch nicht alles, habt ihr eine Krone in eurem Inventar, gibt jede XP-Interaktion die doppelte Menge. Habt ihr also für einen Kill 1.000 XP bekommen, erhaltet ihr mit einer Krone 2.000 XP. Somit lohnen sich die Kronen auch, wenn ihr nicht auf das Prahlen aus seid.

Wie bekomme ich eine Krone? Ihr bekommt Kronen nur durch zwei Wege. Entweder ihr tötet einen Spieler in einem Match, welcher eine Krone besitzt. Diese hebt ihr dann auf und erhaltet sie automatisch in eurem Inventar. Oder ihr gewinnt mit einem epischen Sieg und erhaltet dadurch auf sicherem Wege eine Krone.

Wie kann ich sie verlieren? Jeder Tod führt zum sofortigen Verlust der Krone. Vermeidet es also leichtsinnig, mit eurem Statussymbol zu kämpfen.

Viele Spieler versuchen auch immer eine gute Lobby zu finden, indem sie, wenn der Battle Bus fährt, das Match verlassen, um die passenden Spieler zu suchen. Sollten euch also eure Spieler nicht zusagen verlasst das Match bevor der Bus anfährt, sonst verliert ihr sie.

Wie halte ich sie am besten? Solltet ihr mit dem neuen Statussymbol ausgestattet sein, ist vorsichtiges Spielen ein muss.

Versucht euch in einem Match mit anderen Premiumspielern zu matchen. Dabei achtet ihr auf die Leiste, welche den Namen und das Skin-Icon bereithält.

Besitzen diese Spieler auch ein königliches Symbol, wird dieses dort gezeigt. Aus Erfahrung kämpfen Spieler mit dem seltenen Kopfschmuck vorsichtiger und behutsamer als Spieler ohne.

Achtet auch darauf, dass ihr bei einer neuen Sturmphase Distanz zu anderen Gegnern habt. Jedes Mal, wenn sich ein neues Sturmauge formiert, blinkt euer Schmuck und macht somit eure Position erfassbar.

Was haltet ihr von der neuen Mechanik und wie viele Kronen besitzt ihr? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!