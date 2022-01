Irrer Fortnite-Spieler hetzt wütenden Riesen-Dino auf Feinde und kassiert epischen Sieg

In Fortnite purzeln die Klombos durch die neue Map von Chapter 3. Dabei futtern sie was das Zeug hält und wollen nicht gestört werden. Ein Spieler jedoch hat einen Klombo in einen Kampf hineingezogen und dieser ist für die Gegner nicht gut ausgegangen.

Was sind Klombos? In Fortnite wurden die Klombos seit Update 19.10 auf die Map losgelassen. Diese seltenen und äußerst friedlichen Dinosaurier wandern durch die offenen Flächen von Fortnite und suchen nach Nahrung. Sie sind relativ selten, trotz ihrer riesigen Größe und doch entstehen manchmal lustige Situationen.

Spieler versuchen sie zu provozieren, indem sie sie anschießen. Dadurch geraten die Dinos in einen Blutrausch und zerfetzten alles und jeden in ihrer Nähe. Ein Spieler hat das nun zum Vorteil genutzt.

Der Klombo hat das letzte Wort

Im Video vom reddit-User „Nimbl_“ zeigt dieser, wie er es schafft, trotz eines kleinen Sturmauges und mit einem aggressiven Klombo das Match für sich zu gewinnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dabei baut sich der Spieler nach oben und entdeckt ein friedliches Wesen inmitten des Sturms. Er fackelt nicht lange und verpasst diesen ein paar Kugeln. Der Dino ist nicht davon begeistert und wird dadurch wütend und wild.

Dadurch vernichtet der Klombo, wie gewohnt, alles um sich herum durch aggressives Stampfen. Deshalb sucht sich der Provokant eine sichere Distanz und lässt den Klombo seine geballte Wut an den Gegner ausbaden.

Diese werden schlussendlich tief unter die Erde gestampft und übrig bleibt ein hart verdienter Sieg.

Kann man sich dagegen wehren? Um einen wütenden Klombo zu besänftigen, könnt ihr ihm ein paar Klombobeeren geben. Diese beruhigen ihn und lassen ihn sogar in eine andere Farbe wechseln. Habt ihr sie jedoch nicht parat, müsst ihr flüchten.

Das Hochbauen bietet sich nicht dazu an, denn er brettert durch alle Gebäude hindurch, die ihr gebaut habt.

Was sagen die Spieler in reddit? In reddit scherzen viele Spieler darüber, dass einige zu einem Nerf der großen Dinos auffordern werden. Dabei zieren viele Sprüche die Kommentare von reddit:

Ich kann es kaum erwarten, bis der Gegner “nerf klombo” sagt – Sanicthered_hog

Es nerfen? Nein ganz entfernen! – ifuckinghateklombo

Dennoch wird das Video durchweg positiv aufgenommen und viele Spieler finden es krass, dass der Klombo nicht gleich alle in den Sturm gestampft hat. Dabei ist der wahre Gewinner der Riese selbst, denn er hat den Job zu Ende gebracht.

Was haltet ihr von den riesigen Dinos? Nerven sie euch oder nutzt ihr sie auch für eure Zwecke um zu gewinnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet.