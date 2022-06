Fortnite hat eine der besten Storys, aber leider bekommt sie kaum wer mit

In Fortnite existiert einer der besten und dramatischen Storys, doch viele Spieler im Battle Royal wissen gar nicht, dass eine existiert. Unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos ist deshalb der Meinung, die Story des BR-Shooters hätte einen separaten Modus verdient.

Um welche Story geht es? In Fortnite werden Spieler ständig dazu gezwungen, mit dem Battle Bus in die Schlacht zu ziehen. Vom ätzenden Sturm verfolgt, müssen Spieler das Match im Battle Royal gewinnen, um zu überleben. Solltet ihr gewonnen haben, geht es erneut auf dasselbe Schlachtfeld, um gegen Gegner und Sturm zu kämpfen.

Das ist aber kein Zufall oder nur aufgrund der „Battle Royal“-Mechanik so. Tatsächlich wird dieser immerwährende Kreislauf von der Macht eines mysteriösen Wesens in Fortnite gesteuert.

Ihr werdet von dem Wesen Geno in einer Zeitschleife gehalten, damit dieser die Macht des Nullpunkts absorbieren und ausnutzen kann. Der Nullpunkt bietet ihm die Macht, in verschiedene Realitäten einzutauchen, um so alles und jeden unterjochen zu können.

Doch eine Truppe von Freikämpfern, die Sieben, hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede Realität zu retten und den Nullpunkt aus Genos Klauen zu befreien.

Geno kann nicht selbst in den Kampf eintreten. Deshalb schickt er seine Untergrundorganisation, den IO, stellvertretend dafür an die Front. Sie beseitigen alles und jeden, der dem Plan von Geno in die Quere kommen könnte.

Doch trotz tiefgründiger Story, die seit Jahren fortgeführt wird, weiß kaum jemand, was in der Erzählung passiert. Viele Live-Events am Ende einer Season werden gefeiert, doch nicht jeder versteht, weshalb es dazu gekommen ist.

Fesselnde Story, aber niemand bemerkt sie im Battle Royal

In Fortnite existiert seit Chapter 1 eine fortlaufende Story, die sich bis hin zu Chapter 3 durchgezogen hat. Epic Games hat keine Mühen gescheut und Battle Passes sowie Live-Events rund um die Story erstellt und angepasst.

Doch nicht jeder Spieler bemerkt, dass hinter dem wilden Battle-Royal-Shooter eine tiefgründige Story steckt. Seid ihr im Battle Royale unterwegs, gibt es nur wenige Hinweise auf die Geschehnisse im Hintergrund.

Der Bösewicht hinter der Zeitschleife – Geno

Warum hat Fortnite einer der besten Storys? Die Story im Battle Royal von Fortnite bietet alles, was das Herz begehrt – Spannung, Dramatik, Komödie, Action und einen mysteriösen Bösewicht. Dazu sorgen Gastauftritte für Lacher und unvergessliche Momente, wenn Figuren wie Spider-Man oder The Rock vorbeischauen.

Trotz des bunten Settings wirkt die Erzählung aber auch düster und fesselnd. Man möchte wissen, wer hinter der Zeitschleife steckt, wie man diese aufhält und ob schließlich das Gute über das Böse siegen kann. Deshalb ist es schade, dass solch eine Story nur am Rande erzählt wird.

Wie kann Epic Games das ändern? Das Battle Royal von Fortnite gehört zu einem der besten auf dem Markt, aber für die Story-Erzählung ist es nicht gebaut. Um Spielern eine bessere Plattform zu bieten, wäre ein neuer, separater Modus eine interessante Lösung.

Ein PvE-Modus, wie der von Rette die Welt. Dieser sollte aber keinen Fokus auf Zombies haben, sondern die Geschichte von Chapter 1 – 3 nacherzählen und in einen Kontext mit den aktuellen Geschehnissen im Spiel bringen.

Coole und abwechslungsreiche Missionen im Kampf gegen den IO oder sogar Bosskämpfe könnten Spieler auf Dauer beschäftigen.

Als Belohnung bieten sich ältere Cosmetics aus der jeweiligen Story-Phase an, damit Spieler diese nachjagen können. Frühere Live-Events könnten weiter auf der Map vom Battle Royale stattfinden.

So können Fans von Fortnite die Story in einem Stück erleben, ohne sich durch das Internet wühlen zu müssen, um Story-Fetzten aufzusammeln und zusammenzufügen. Das würden viele Spieler begrüßen, da die Story im momentanen BR-Modus meist undurchsichtig erscheint.

Was haltet ihr von der Story in Fortnite? Findet ihr es auch schade, dass Epic Games die Erzählung nicht direkt an euch weitergibt und neue Spieler diese nicht miterleben können? Sollte Epic Games einen separaten Modus erschaffen, in dem ihr die spannende Story selbst an einem Stück miterleben könnt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!