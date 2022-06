Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn euch diese blöden Momente zu oft passieren, könntet ihr vielleicht sogar der Shooter-Spieler sein, den keiner im Team haben will. Auch hier haben wir eine Liste für euch, die paar allgemeine Beobachtungen in Ballerspielen aufstellt:

Erkennt ihr eine dieser Situationen wieder? Welches Shooter-Verbrechen habt ihr am häufigsten begangen? Und habt ihr noch weitere Dummheiten, die ihr zu dieser Liste hinzufügen würdet? Sagt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Ihr hört die Fußstapfer von mehreren Spielern, die sich in Schritten auf eure Position zubewegen. „Scheiß drauf“, denkt ihr euch, „ich lad’ sicherheitshalber nach! Seit Ewigkeiten hocke ich hier und es ist nichts passiert, was sind da schon wenige Sekunden?“

Aber was, wenn nicht? Was, wenn genau die eine Kugel fehlt, um zu gewinnen?

Extrem blöd gelaufen. Jetzt hockt ihr in den Tastatureinstellungen und habt die Funktion komplett geändert. So passiert das sicher nicht noch einmal! Das ist zumindest die Idee. Dann müsst ihr im nächsten Match Q drücken und hämmert verzweifelt auf die Taste, während sich nichts tut. Und der Chat füllt sich wieder mit Fragezeichen.

Neulich erst ging ein Clip von xQc viral, der diese Verkettung unglücklicher Umstände perfekt zusammenfasst. Der beliebteste Streamer der Welt und ehemaliger Shooter-Profi spielt in CSGO innerhalb von wenigen Sekunden auf so viele Weisen so grauenvoll schlecht, und alles davon kriegt sein Teammitglied ab.

Bei all der Hektik und den komplexen Mechaniken von modernen Shootern können selbst den größten Vollblut-Profis richtig dumme Fehler passieren. Und Hand aufs Herz: welche dieser 3 unglaublich blöden Dinge habt ihr am häufigsten verbrochen?

