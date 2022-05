Die 5 nervigsten Mitspieler, die mich in Shootern auf Steam und PS5 in den Wahnsinn treiben

Jeder Shooter-Fan könnte sich stundenlang über Mitspieler aufregen, die man in seinen Spielen so trifft. Ganz gleich, ob auf der PS5, Steam, oder Xbox – man trifft immer wieder dieselben, nervigen Mitspieler. MeinMMO-Autor Marko Jevtic sagt euch, welche 5 Leute aus Online-Shootern er am schlimmsten findet.

Ganz egal, ob im Discord mit Freunden oder im In-Game-Voice-Chat mit komplett fremden Leuten – die Kommunikation mit Mitspielern in Shootern bringt mich immer wieder an meine Grenzen.

Quasi jeder beliebte Shooter auf dem Markt setzt euch in ein Team. Zusammen sollt ihr Strategien aushecken, euch unterstützen und gewinnen. Teamplay wird großgeschrieben, von Battle Royales wie CoD Warzone und Apex Legends über klassische Shooter wie CoD Vanguard oder Halo.

Doch in der Realität sind das meistens ganz anders aus, als in den Werbetrailern, die sich die Marketing-Firmen immer ausdenken. Statt koordiniertem Teamplay gibt es vogelwilde Einzelgänger, und wo Strategien besprochen werden sollten, fallen Schimpfwörter.

Ich verrate euch deshalb die 5 Typen von Shooter-Spielern, die mich komplett in den Wahnsinn treiben. Diese Leute bringen mich immer wieder dazu, den Ton ganz runterzustellen – oder den Abend doch mit einem Buch im Bett zu verbringen, statt frustriert vor der PS5 oder dem PC.

1. Der Rager

Der Rager ist Prototyp vom schlechten Teammate – das einzig wahre Original. Ganz gleich, ob es gut läuft oder nicht, der Rager schreit, motzt, meckert, und beschuldigt alle anderen. Die Beleidigungen sind nie kreativ oder witzig, aber immer unter der Gürtellinie.

Wer den Rager im Team hat, weiß, dass die Stimmung immer mies ist. Eine Waffe, die gestern noch unfassbar OP und Bullshit war, ist heute eine nutzlose Dreckswaffe – ausgerechnet dann, als sie in seinen Händen ist.

Denn der Rager selbst kann nie einfach schlecht sein, oder einen miesen Tag haben. Alles ist eine Verschwörung gegen ihn. Ganz gleich, ob es das Waffen-Balancing ist, die Teammitglieder, oder die Gegner – die immer alle dreckige und laggende Cheater sind, natürlich.

Und so rennt der Rager alleine los, ignoriert alle Aufgaben vom Spielmodus und stirbt immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Ihr verliert mehr Spiele; er verliert noch weiter die Fassung, und das immer deutlicher.

Hier hilft nicht einmal mehr ein Snickers, sondern nur noch der Aus-Knopf.

Twitch-Clip zeigt Gamer, der ein Kind anbrüllt – Das empört Tausende

2. Der Möchtegern-Profi

Der Möchtegern-Profi ist so etwas wie die anspruchsvollere, raffiniertere Weiterentwicklung vom Rager. Auch er schreit viel und ist nie zufrieden, aber er geht mit mehr Finesse an die Sache.

Jede Spielsituation braucht eine Strategie, jede Kleinigkeit braucht die exakt richtige Reaktion, und wenn ein Mitspieler nicht absolut perfekt und ESL-reif spielt, gibt’s Ärger.

Spielspaß gibt es mit diesem Teammitglied nicht, jedes Match ist so wichtig, wie ein Pro-League-Finale. Man kann diesen Spielern nicht vorwerfen, nicht mit genügend Herzblut an die Sache zu gehen, oder die Aufgaben im Spiel zu ignorieren.

Aber wenn jede Runde Team Deathmatch in Call of Duty einem Militär-Bootcamp gleicht, verlieren die Teammates schnell den Spaß am Spiel selbst.

Wo wir schon beim Militär sind…

3. Der Militär-Roleplayer

Realisitisch-anmutende Ballerspiele wie Escape from Tarkov, Insurgency oder sogar Battlefield locken diese Spieler an wie die Flamme Motten: die Militär-Roleplayer.

Diese Leute bestehen auf klare Hierarchien, wollen gesiezt werden und nennen Gegner „Tango„. Statt „ja“ sagt man „roger that“. Sie selbst sind immer natürlich Sergeant oder Colonel – denn warum sollte man als einfacher, austauschbarer Soldat roleplayen?

Das passiert, wenn man Full Metal Jacket schauen will und nach etwa einer halben Stunde einschläft. Man will jetzt jede Spielminute genau so drauf sein, wie der Bootcamp-Instructor aus dem Film.

Dass diese Figur in Full Metal Jacket ein unausstehlicher Bösewicht ist, merken diese Leute leider nicht. Man zeigt ihnen aber besser nicht, was mit dem Drill Sergeant in dem Film passiert. Sie haben zu viel Spaß daran, herumzukommandieren, Leute „Maden“ zu nennen und allgemein einen rauen Ton vorzugeben.

Hardcore-Shooter auf Steam setzt auf kompromisslosen Realismus – Knackt nach 7 Jahren Spieler-Rekord

4. Die Labertasche

Das Schöne an Multiplayer-Spielen ist, dass man sie mit Freunden spielen kann und sogar neue Freunde in den Matches finden kann. Small-Talk gehört dazu und macht auch Spaß. Aber manche Leute übertreiben es.

Es ist eine intensive Situation im Match, es ist der letzte und alles entscheidende Kampf im Match. Jedes Schrittgeräusch kann wichtig sein und zum wohlverdienten Sieg führen, aber ihr hört es nicht. Denn der Random Teammate erzählt euch im Voice Chat gemütlich von seinem Spaziergang im Park, wo er einen süßen Hund gesehen hat.

Ihr schreit im Chat verzweifelt nach einem Heiler, der euch wieder aufpäppelt, doch eure Supports sind abgelenkt. Sie hören nur die Beschreibung eines wedelnden Schwänzchens und dem unendlich putzigem Aufsammeln eines viel zu großen Stocks – mindestens dreimal so groß wie der Hund selbst!

Ein gegnerischer Soldat sprintet in eurer Versteck, ihr werdet gefraggt, das ganze Gegner-Team teabaggt euch, ein großes, rotes „Verloren“ leuchtet euch vom Bildschirm in die Augen. Währenddessen wird im Voice Chat unbekümmert aufgezählt, wie viele Leckerlis es gab. Euch huscht trotzdem ein Lächeln aufs Gesicht. Er klingt halt doch wahnsinnig süß, dieser Hund.

5. Der Mikrofon-Missbraucher

Eine beliebte Kategorie etwa auf Twitch ist ASMR. Hier flüstern Leute mit sanfter Stimme in ihre Mikrofone oder lassen Gegenstände etwas rascheln, um mit angenehmen Geräuschen die Zuhörer zu beruhigen.

In meinen Shootern gibt es so Leute aber nicht. Stattdessen höre ich Gamer, die offenbar eine radioaktiv verseuchte Pringles-Dose als Mikrofon missbrauchen.

Wenn ihr selber so eine lästige Pest sein wollt, geht das in 5 ganz einfachen Schritten:

Findet das billigste Mikrofon der Welt. Stellt es so sensibel ein, dass es die Fliege auf der anderen Straßenseite aufnehmen kann. Fixiert das Mikrofon direkt vor Mund und Nase, als wäre es eine FFP2-Maske. Habt Voice Chat immer aktiv. Atmet wie ein Darth Vader und redet so laut wie es geht.

Die besten Gaming-Headsets, die ihr 2022 kaufen könnt

Voila! Jedes Wort von euch klingt jetzt wie eine explodierende Atombombe auf dem Trommelfell eurer Mitspieler. Bonuspunkte bekommt ihr, wenn ihr dazu noch eine richtig laute Tastatur habt, auf einem quietschenden Stuhl sitzt und im Hintergrund den schlechtesten Nu-Metal der frühen 2000er laufen lasst.

Aber selbst, wenn ihr eine herzensgute Seele seid, die nur nettesten und intelligentesten Sachen der Welt erzählt – jeder wird euch hassen, und ich werde euch sofort stumm stellen.

Das sind für mich die 5 nervigsten Mitspieler in Shootern. Stimmt ihr dieser Liste und den Beschreibungen zu? Habt ihr selber eine weitere Kategorie, die euch tierisch auf die Nerven geht? Oder erkennt ihr euch vielleicht sogar in einer dieser Beschreibungen wieder? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Falls ihr noch auf der Suche nach weiteren Shootern seid, in der ihr diese Leute kennenlernen könnt, haben wir hier einen Überblick für euch:

Die 15 besten Multiplayer-Shooter 2022 für PC, Switch, PS4, PS5 und Xbox